El Palomar amplía el ayuntamiento y crea un local para la fiesta del Xop con 1 millón de la diputación
El presidente Vicent Mompó y la vicepresidenta Natàlia Enguix participan en la ancestral tradición del municipio de la Vall después de comprobar el avance de las obras en marcha con fondos provinciales
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, visitaron el sábado El Palomar en la Festa del Xop, una tradición ancestral celebrada en honor a la Virgen de los Desamparados. Antes del traslado y la tradicional plantà del xop en la plaza del pueblo, los responsables provinciales se desplazaron junto al alcalde, Jordi Vila, hasta el ayuntamiento, donde se ejecutan los trabajos de ampliación del edificio para unificar todos los servicios municipales.
La siguiente parada fue el nuevo local del Xop que se está adecuando con fondos provinciales. En palabras del alcalde, Jordi Vila, “son dos actuaciones muy importantes para el pueblo, planificadas desde hace mucho tiempo y que van a servir para dignificar unos edificios que disfrutarán nuestras vecinas y vecinos, y con los que El Palomar va a evolucionar diez años en apenas unos meses”. Ambas actuaciones serán financiadas íntegramente por la Diputación y se espera que estén terminadas entre finales de este año y principios del próximo.
Mompó mostró su satisfacción en su primera visita a El Palomar como presidente, e insistió en su idea de “ir a los pueblos y estar a pie de calle, asegurando los servicios básicos en los municipios, en especial los más pequeños, y reivindicando nuestras tradiciones”. “Creo que lo estamos consiguiendo”, consideró el máximo responsable provincial.
La vicepresidenta Enguix, por su parte, puso en valor las inversiones provinciales en la comarca de la Vall d’Albaida, que están permitiendo que los municipios “se desarrollen de manera sostenible y tengan cubiertas sus necesidades, como se pone de manifiesto en El Palomar con obras de legislatura como la ampliación del ayuntamiento y el nuevo local del xop, pero también con otras mejoras en servicios básicos como colegios y zonas verdes”.
Proyectos en marcha y ejecutados
Al margen de las obras en el ayuntamiento y la casa del Xop, El Palomar tiene asignados 805.000 euros en el Pla Obert, 163.000 más que en los planes de inversiones de la pasada legislatura. Con el gran programa inversor de la Diputación, el municipio de la Vall ha podido emprender el acondicionamiento del aula de 0 a 2 años en el colegio público; la construcción del parque entre el colegio y la ermita y la construcción de una pista de pádel en la zona deportiva, además de comprar un robot limpia piscinas y un vehículo para el mantenimiento de parques y jardines. A todo esto hay que sumar la ayuda de 300.000 euros para comprar los terrenos de la futura residencia de mayores.
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