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La Policía Local ataja con extintores un incendio en una nave de l'Olleria tras evacuar al personal

El fuego quedó contenido en el interior de un conducto de extracción de gases hasta que los bomberos lo extinguieron por completo

Incendio en la nave de l'Olleria, este domingo.

Incendio en la nave de l'Olleria, este domingo. / Ajuntament de l'Olleria

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Los bomberos del Consorcio de Valencia intervinieron este domingo en un pequeño incendio localizado en una nave industrial del término municipal de l'Olleria. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones de Xàtiva y Ontinyent y el sargento de Alzira.

El aviso se produjo a las 14:26 horas. Según indican las fuentes consultadas, el fuego estaba contenido en el interior de un conducto de extracción de gases ubicado en la parte alta de la nave. Previamente a la llegada de los bomberos, ya había sido controlado en buena medida mediante el uso de extintores, aunque había que finalizar la extinción.

Desde el Ayuntamiento de l'Olleria han destacado que la intervención de los agentes de la Policía Local fue "clave" para "prevenir y sofocar un incendio en una empresa del área industrial del pueblo". Asimismo, los policías locales se encargaron de gestionar la evacuación del personal, ayudaron a localizar el foco del incendio y lo controlaron con el uso de extintores, antes de recibir a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. "Una rápida reacción que previno que las llamas se extendieran al resto de la nave", incide el consistorio en un comunicado de agradecimiento a los agentes.

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Remate de la extinción

Mediante el uso de una cámara térmica, los bomberos desplazados hasta la fábrica localizaron el punto exacto del foco en el interior del colector, ascendieron a su altura con plataforma elevadora y remataron la extinción mediante una manguera, sin mayores complicaciones, tal como apuntan las fuentes consultadas.

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