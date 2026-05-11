Selenia Pla repite en lo más alto del podio en el Campeonato de España de Parabádminton

El Club Bádminton Xàtiva subió a lo más alto del podio en el Campeonato de España de Parabádminton. La deportista del club setabense Selenia Pla se proclamó campeona en las pruebas de individual y dobles mixto. El campeonato nacional se disputó el pasado fin de semana en Cartagena (Murcia), en una cita que reunió a los deportistas más destacados de las modalidades de bádminton y parabádminton de todo el territorio nacional, sumando un total de 152 participantes de 53 clubes. El Club Bádminton Xàtiva volvió a estar una temporada más presente con la participación de la deportista Selenia Pla, que compitió en la prueba individual y dobles mixto, además de forma paralela se desarrolló una jornada más del Circuito Nacional Inclusivo donde la setabense también compitió.

En la prueba de individual, la setabense se vio obligada a competir en el apartado masculino, debido a la ausencia de más deportistas femeninas para disputar la prueba individual, pero esto no fue obstáculo para Selenia, que consiguió superar a sus compañeros hasta alcanzar la final, disputada el domingo 10 de mayo en la que se enfrentó a Daniel García del CB Athlos. Un duro encuentro disputado a tres sets en el que la setabense empezó con el marcador en contra, al ceder el primer set por 15-21. Selenia se mostró más segura en el segundo set, que fue de gran igualdad, pero finalmente cayó de su lado por un ajustado 21-18, lo que le permitió disputar el tercer y definitivo set, donde tuvo mayor control y cerró la final con 21-17 para proclamarse campeona de España en la categoría SL4.

En la prueba de dobles mixto SL4, SU5, WH1 y WH2, Selenia compitió junto al jugador del CB Oviedo Pablo Serrano, compañero habitual de Selenia en estos eventos. El dúo no falló y salvo un pequeño susto en el primer set del primer encuentro disputado, el resto de la competición fue sobre ruedas para ellos proclamándose campeones de España tras derrotar por 21-9 y 21-10 a la pareja formada por Francisco Motero y Maya Alcaide, en la última jornada de competición.

En la prueba anexa del Circuito Nacional Inclusivo, Selenia Pla participó formando pareja con Daniel Sánchez del CB Drop Toledo, consiguiendo el bronce tras caer derrotados en semifinales tras un igualado encuentro que se decidió en el tercer set, siendo el resultado final 21-16, 15-21 y 21-16. Al término de las finales, en la jornada del domingo, se procedió a la entrega de medallas, de todas las modalidades y categorías, por parte del presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi.

Deportistas del Bádminton Xàtiva con las medallas conseguidas en el Máster celebrado en Enguera. / Javier Alcázar

Máster Territorial

El Bádminton Xàtiva sumó otras seis medallas, en este caso en el Master Territorial n6 Sub13 y Sub17, celebrado el pasado sábado en Enguera. Los deportistas setabenses se alzaron con cuatro oros y dos bronces.

En las pruebas de individual masculino, Meshack Martínez, Alexis Piñero y Arnau Ballester consiguieron sumar las dos victorias necesarias para obtener la primera posición de sus respectivos grupos y de este modo acceder a la fase eliminatoria. Por otro lado, Pascual Pardo, con la segunda plaza, y Joel Mahiques, Sub-15, con la tercera plaza, quedaron apeados del torneo. En la ronda de cuartos de final, Meshack accedió de forma directa a las semifinales por su condición de cabeza de serie número uno del campeonato y Arnau Ballester se tuvo que ver las caras frente al jugador del CB El Campello Mateo Gaja en un intenso partido de 46 minutos de duración, donde el jugador del CB Xàtiva tuvo que remontar un marcador adverso tras ceder el primer set, para finalmente terminar imponiéndose por 21-15, 19-21 y 14-21. El tercer representante, Alexis Piñero cedió frente a Germán Ripoll por 21-10 y 21-11.

Las semifinales no fueron demasiado positivas puesto que los dos jugadores del CB Xàtiva se debieron enfrentar entre sí, imponiéndose Meshack por 21-11 y 21-10 a Arnau Ballester, que se quedó con el bronce. En la final se cruzaron Germán Ripoll y Meshack Martínez en un partido sencillo para el setabense, que dominó sin problemas para colgarse el oro tras vencer por 21-10 y 21-11.

En la categoría femenina, Irene Orquín logró la segunda plaza de su grupo y quedó a las puertas del pase a la ronda final. Por otra parte, Alexa Zemov, Sub-15, quedó última de su grupo, y no pudo jugar al 100% debido a una torcedura en el tobillo sufrida en el primer partido de individual.

En dobles mixto, las parejas setabenses consiguieron buenos resultados. Alexis Piñero y Lucía Parraga (CB Las Torres) quedaron segundos de grupo a un paso del acceso a la fase final. Pascual Pardo y Ariadna Fabra (CB Drop València) y Joel Mahiques y Alexa Zemov obtuvieron la tercera plaza de sus respectivos grupos con una victoria.

Las parejas que sí obtuvieron la primera plaza y con ello el pase a las semifinales fueron las compuestas por Martina Molina y Feliu Terol e Irene Orquín y Meshack Martínez. Feliu y Martina no tuvieron problemas para superar la semifinal y acceder a la final, mientras que Meshack e Irene se enfrentaron a Goya Vallés y Germán Ripoll, cediendo por 21-15 y 21-14 con lo que quedaban fuera de la final y con el bronce.

En la final, la pareja formada por Germán y Goya puso las cosas difíciles a los setabenses Feliu y Martina, que debieron aplicarse a fondo. Tras ganar el primer set por 21-17 con relativa facilidad al controlar el juego, en el segundo set perdieron ese control cediendo por 17-21, llegando al tercer set, donde la pareja rival plantó cara hasta los últimos rallys, imponiéndose finalmente los setabenses por 21-19 y colgándose el oro.

En dobles femenino y masculino, las parejas setabenses lograron colgarse la medalla de oro. En el apartado femenino Martina Molina junto a Hanting Jiang del CB Drop València superaron la fase de grupo sin dificultades para acceder a la final donde se impusieron con autoridad a la pareja formada por Nerea Marco y Laia Minguez por un doble 21-10. En el lado masculino, Feliu Terol y Arnau Ballester hicieron lo propio en la fase grupal y llegando a la final donde vencieron al dúo Luca Adrián y Mateo Gaja por 21-17 y 21-14 para subir a lo más alto del podio y colgarse el oro.

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Próximas competiciones

El Club Bádminton Xàtiva participará el próximo sábado, 16 de mayo, en el Máster Territorial (n6) Sub-11, Sub-15 y Sub-19. Los deportistas del CB Xàtiva se desplazarán hasta la localidad alicantina de El Campello para disputar el torneo, que reunirá en las instalaciones del pabellón municipal a un total de 115 deportistas de 29 clubes de diferentes regiones del territorio español.