El Xàtiva Voleibol junior masculino se clasifica entre los diez mejores equipos nacionales

El Familycash Xàtiva Voleibol junior masculino redondea una gran actuación en un Campeonato de España de gran nivel deportivo, que se disputó del 5 al 10 de mayo en Extremadura (Almendralejo y Villafranca de los Barros). El conjunto setabense consigue situarse entre los nueve mejores equipos de España. Destacar la gran asistencia de familiares de los deportistas del club voleibol Xàtiva, que quisieron arropar al equipo.

Los jugadores del Xàtiva Voleibol junior, con los técnicos y las familias, en el Campeonato de España. / Club Voleibol Xàtiva

A los de Xàtiva les correspondía por sorteo una complicada fase de grupos. Quedaron encuadrados en el difícil Grupo G. Se tuvieron que enfrentar en el primer partido, el miércoles 6 de mayo, al CV Vigo, que finalmente se han proclamado subcampeones de España. Perdieron los de Xàtiva por 3-1 (25-10, 25-18, 22-25,25-21), en un partido en el que fueron de menos a más, luchando lo indecible, y dejando un buen sabor de boca para los partidos del jueves. Los de Xàtiva ganaron de forma clara al Arona Tenerife por 3-0 (25-10,25-21,25-21) iniciando su senda de victorias. El partido del jueves por la tarde contra el Indescar de Zaragoza se saldaba con la victoria del conjunto setabense por 3-2 (25-22, 23-25, 18-25, 25-14,15-13), un partido de infarto, si bien a los de Xàtiva les bastaba con ganar un set para clasificarse a los octavos de final como segundos de grupo, aunque quisieron ganar, pese a que el rival no lo puso nada fácil.

De un total de 36 equipos distribuidos en ocho grupos, solo los dieciséis mejores equipos del torneo superaron la primera fase y se disputaron ocho intensas eliminatorias por el título, donde no hay margen de error, puesto que sólo el triunfo lleva consigo el premio de acceder a la siguiente ronda. El Campeonato de España junior masculino completaba el cuadro de octavos de final que se disputaron el viernes 8 de mayo. Al Familycash Xàtiva Voleibol le correspondió jugar contra el potente CV Rio Duero Soria, que consiguieron el oro en 2025. El partido fue espectacular, con un derroche de energía de ambos conjuntos, en un partido decisivo, que resultó de infarto en la cancha y en las gradas. Finalmente, ganaba el CV Soria por 3-1 (26-24,25-15,15-25,25-16), pero los setabenses pusieron contra las cuerdas al Soria, aunque desaprovecharon la ventaja de 21-23 del primer set, que fue clave en el partido. Dominaba Soria en el segundo, pero volvieron a la carga los de Xàtiva en el tercero, ganando 15-25. Finalmente serían los sorianos los que cerrarían el cuarto y definitivo. El balance para los de Xàtiva no podía ser más positivo, puesto que solo habían perdido contra el CV Vigo y contra el CV Soria, pero compitiendo a gran nivel.

En la lucha por los puestos 9 al 16 se enfrentaron al CV Mediterráneo de Castellón y ganaron los de Xàtiva por 3-0 (26-24, 26-24, 25-20), en un partido luchado de poder a poder, entre viejos rivales que se conocen, pero en el que los de Xàtiva fueron más regulares en los finales de set. En la lucha por los puestos 9 al 12 los de Xàtiva siguieron su senda de victorias y el sábado por la mañana se enfrentaron al CV Oviedo. Ganaron los de Xàtiva por 3-1 (19-25, 25-16, 26-24,25-20), pero tuvieron que emplearse a fondo contra un rival complicado, con alta capacidad defensiva y luchadores hasta el final.

Los setabenses jugaron en la tarde del sábado contra el potente CV Manacor por los puestos 9 y 10, y en un auténtico partidazo, los de Xàtiva doblegaron a los de Baleares por 3-0 (25-23, 25-23, 25-20), acabando el nacional con unas magníficas sensaciones deportivas. Siete partidos disputados cinco victorias y dos derrotas y clasificados entre los nueve mejores equipos de España. El Futbol Club Barcelona se proclamó campeón de España al vencer en la final al CV Vigo.

El equipo de Xàtiva, dirigido por los técnicos Borja Reyes Giménez, Daniel Mata y Sergio Peñalver, estuvo formado por Vicent Álvarez, Mohamed Ba Guisse, Pol Benlliure, Jordi Escandell, Alejandro Ferrando, Julián García, Ferran García, Even Gómez, Nicolás Herencia, Jesús Ortiz, Guillem Pla, Héctor Sala, Nicolás Serrano, Enrique Tortosa y Manel Varela.

Otros resultados

El Xàtiva Voleibol senior femenino de la segunda división autonómica consigue la victoria en las eliminatorias por una plaza en la Fase de ascenso senior femenina que se disputará en Castellón el 16 y 17 de mayo. Un nuevo éxito a sumar por el club en la presente temporada. El Xàtiva Voleibol ganó el pasado sábado en Torrent por 0-3 (18-25/15-25/12-25). Ya en el partido de vuelta del domingo, en el pabellón de voleibol setabense, nuevamente las de Xàtiva vencían por 3-0 al Comiave CV Torrent (25-16/25-10/25-19) en un partido dominado por las locales, y que aseguraba la clasificación.

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Los cuatro equipos que han conseguido la clasificación son el CV Fabraquer (El Campello), CV Moncarel Lucentum de Alicante, Xàtiva Voleibol y CV Mediterráneo de Castellón. Una fase que se antoja complicada y con resultado incierto, dada la igualdad entre todos los contendientes. En juego, según normativa, una plaza de ascenso directo y posiblemente una segunda plaza de ascenso. La reestructuración de ligas hace que en la primera división autonómica tengan que quedar para la próxima temporada solo 12 equipos, por lo que en la temporada actual ha habido cuatro descensos de primera autonómica a segunda autonómica, al ser catorce los participantes.