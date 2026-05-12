De las "20 rosas de Paterna" a las 60 guardianas de la memoria: una muestra en Xàtiva retrata la violencia del franquismo sobre las mujeres

La memoria de las mujeres que sufrieron de manera directa o indirecta la represión del franquismo es la temática central sobre la que pivota la exposición ‘Les Roses de Paterna i les Guardianes de la Memòria’, que llega este miércoles a la Casa de la Cultura de Xàtiva comisariada por la fotoperiodista Eva Máñez.

La muestra son en realidad dos muestras. Media sala estará dedicada a rescatar del olvido a la veintena de mujeres que fueron fusiladas en el Paredón de España, con información documental y gráfica para conocer a las "20 rosas de Paterna", junto con objetos identificativos hallados en los procesos de exhumación. Las víctimas tenían entre 21 y 65 años y desempeñaban oficios como modistas, sindicalistas, trabajadoras de la naranja, enfermeras, concejalas o amas de casa.

Un sujetador hallado en una exhumación en Paterna. / Eva Máñez

La otra parte de la exposición recopila una serie de retratos, testimonios y relatos familiares vinculados a 60 "guardianas de la memoria": mujeres que han mantenido en el tiempo la memoria de las personas fusiladas en Paterna, cargando sobre sus espaldas los silencios, el dolor familiar y la posterior búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Víctimas directas y 'por delegación'

En palabras de la fotoperiodista Eva Máñez, la muestra es "una mirada de género hacia la memoria democrática" que relata tanto la violencia sufrida por las mujeres como víctimas directas de los fusilamientos, como las historias de aquellas que vivieron esa misma violencia "por delegación", como descendientes de desaparecidos y represaliados.

"De las mujeres fusiladas se ha hablado muy poco. El estigma social era muy fuerte: sus hijos eran enviados a reformatorios, a instituciones religiosas o a familias afectas al régimen. Es muy difícil mantener la memoria familiar", incide Máñez.

Noticias relacionadas

En el acto inaugural de la exposición, que tendrá lugar este miércoles a las 19.30 horas, está prevista la participación de varias descendientes de mujeres fusiladas en Paterna y guardianas de la memoria. La muestra, organizada por el área de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Xàtiva, podrá visitarse hasta el 30 de junio.