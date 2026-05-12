Amplia participación en las reuniones informativas del puerta a puerta en la Costera: "La actitud de la gente está siendo positiva"

La Mancomunitat de La Costera-Canal continúa con su ronda de reuniones informativas por los diferentes municipios para explicar a la ciudadanía el futuro sistema de recogida de residuos puerta a puerta. La iniciativa, que está recorriendo una media de tres pueblos por semana, está sirviendo para escuchar los vecinos y vecinas, resolver dudas y compartir de manera directa el modelo que se implantará en los municipios de la comarca.

El presidente de la Mancomunidad, José Luis Gijón, ha destacado la "buena respuesta" que se está encontrando en todas las localidades visitadas hasta ahora. Según ha explicado, “la actitud de la ciudadanía está siendo muy positiva y también muy propositiva. La gente quiere entender como funcionará el sistema y está participando activamente en las reuniones”.

Desde la Mancomunidad señalan que, aunque en los municipios más grandes se concentra un mayor número de asistentes, también en los pueblos más pequeños se está registrando una participación destacable de personas interesadas tanto al conocer el funcionamiento del nuevo modelo como al plantear sus inquietudes y preguntas.

José Luis Gijón ha remarcado que una de las conclusiones más positivas de esta primera ronda de reuniones es que muchas de las personas que acuden con más inquietud ante el cambio “salen con más tranquilidad, con más certezas y entendiendo mejor el funcionamiento del sistema”. Según ha apuntado, “esto es un síntoma que estas charlas están cumpliendo su objetivo”.

La decisión de apostar por el sistema lleva a puerta llega después de varios años de estudios técnicos. Según explican desde la Mancomunidad, los informes elaborados durante los últimos seis años concluyen que este es el modelo más eficaz para conseguir los objetivos europeos de reciclaje, especialmente en aquellos municipios que todavía se encuentran lejos del 30% exigido por la Unión Europea.

En este sentido, el presidente ha asegurado que “los técnicos nos indican que este es el único sistema con el cual podremos cumplir los objetivos marcados por Europa, pero también creemos que es una apuesta necesaria para mejorar la gestión de los residuos, cuidar el planeta y contribuir a frenar los efectos del cambio climático”.

Desde la Mancomunidad también subrayan que el nuevo modelo permitirá "una gestión más eficiente y más higiénica de los residuos", así como un mayor control sobre las diferentes fracciones. Además, recuerdan que esta primera ronda de reuniones no está centrada todavía en los detalles técnicos del funcionamiento diario del servicio, puesto que más adelante será la empresa adjudicataria quien desarrollará sesiones específicas para explicar de manera práctica el sistema en la población.

Actualmente, los encuentros tienen como objetivo explicar el modelo general y algunas de sus principales características, como por ejemplo la creación de zonas de emergencia para que cualquier persona que, por circunstancias concretas, no pueda depositar el cubo en el horario establecido, disponga de un espacio habilitado para hacerlo. Estas zonas también servirán para situaciones puntuales, especialmente durante el verano o en casos de residuos orgánicos que generan más olor.

Los contenedores se mantienen

La Mancomunidad ha querido remarcar igualmente que el sistema mantendrá los contenedores actuales de papel y cartón, vidrio y envases ligeros. En este sentido, explican que el puerta a puerta supone “una evolución y una mejora del modelo actual”, manteniendo aquellos aspectos que ya funcionaban correctamente e incorporando las recomendaciones técnicas necesarias para aumentar los porcentajes de reciclaje.

“La principal diferencia será que en las casas habrá dos cubos, uno para el resto y otro para la orgánica, una situación que también se habría producido con otros modelos como el del quinto contenedor”, explican desde la institución.

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Finalmente, José Luis Gijón ha insistido que la prioridad de la Mancomunidad es continuar hablando con toda la ciudadanía y atender cualquier duda que pueda surgir. “Queremos que la gente pregunte, participe y entienda el proceso. Estamos aquí para escuchar y ayudar, pero también para cumplir con los objetivos medioambientales que nos marca Europa y avanzar hacia un futuro más sostenible”, ha concluido.