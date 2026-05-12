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Aparatos oxidados y moho en las duchas: Enguera Nos Une denuncia las deficiencias del gimnasio municipal

La formación municipalista presenta por registro de entrada del ayuntamiento una serie de quejas trasladadas por los usuarios relativas a la falta de mantenimiento de la instalación

Estado de las duchas y vestuarios del gimnasio.

Estado de las duchas y vestuarios del gimnasio. / Enguera Nos Une

Lluis Cebriá

Xàtiva

Enguera Nos Une ha presentado este martes por registro de entrada del ayuntamiento una serie de quejas trasladadas por los usuarios del Gimnasio municipal de Enguera.

Desde la formación municipalista recuerdan que la instalación "es utilizada diariamente por más de 400 personas" y critican que el mantenimiento "brilla por su ausencia".

"Nos siguen llegando fotografías de cómo está el gimnasio de Enguera. No solo son las máquinas o los aparatos que están en mal estado u oxidados por falta de manteamiento; ahora es la salubridad del moho que existe en las duchas, el cual es muy perjudicial para la salud y no debe ignorarse, ya que puede provocar problemas respiratorios, alergias, fatigas e irritaciones en piel y ojos", ahondan desde Enguera Nos Une.

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Aparato oxidado en el gimnasio de Enguera.

Aparato oxidado en el gimnasio de Enguera. / Levante-EMV

La formación ha solicitado al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Enguera, del partido Pl@ce que el consistorio "actúe lo mas rápidamente posible, porque con la salud no se juega". "Daremos traslado por escrito y registraremos en el Ayuntamiento de Enguera todas estas quejas que nos hacen llegar los usuarios, que religiosamente siguen pagando su cuota anual", apostilla en un comunicado la formación encabezada por José María Simón

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