Causan destrozos en dos partes de la muralla medieval de Bocairent

Es una situación que, desgraciadamente, suele darse en poblaciones que tienen un importante patrimonio histórico. Tal es el caso de Bocairent, donde en el último mes se han registrado varios incidentes que parecen tener relación con actos vandálicos en la parte medieval del municipio de la Vall d’Albaida.

Los episodios han sido denunciados por la asociación de vecinos del barrio medieval. Así, el pasado 21 de abril, hicieron un llamamiento alertando sobre dos incidentes relacionados con la muralla medieval que circunda varias partes de la localidad: «Ha ocurrido en los muros perimetrales que rodean algunas calles del barrio, como Mossen Hilari (debajo del Mirador de les Covetes) y el camino antiguo de acceso al cementerio, donde se han echado a perder parte de los muros. Pedimos la colaboración vecinal : si alguien ve actitudes incívicas como estas que afectan directamente a nuestro patrimonio y la seguridad de los peatones, pedimos que lo comuniquen a la Policía Local».

Xavi Pascual es el presidente de la asociación vecinal del barrio medieval. Ayer atendió a Levante-EMV y expuso que «nosotros trabajamos con el vecindario y el Ayuntamiento. Estos casos fueron detectados y reportados, pero no tenemos información de los culpables. Hemos querido publicar lo sucedido en redes para pedir colaboración a los vecinos. Son actos vandálicos que, encima, se producen en un entorno medieval. Son cosas que no nos gustan y pedimos a los vecinos que si ven algo o tienen información se pongan en contacto con la Policía Local o el Ayuntamiento. Hablamos de un muro que alguien ha ido degradando y de pintadas en zonas protegidas. No sabemos sin son gamberros o incívicos, no nos toca a nosotros sacar esa conclusión».

A su vez, desde la asociación vecinal del barrio medieval también han mostrado «su indignación y repulsa por los actos vandálicos registrados en las viviendas medievales visitables del barrio vecinal». En este caso se refieren a una serie de pintadas que han aparecido en la zona. El portavoz vecinal explicó que «un miembro de nuestra junta las detectó y lo reportamos, no sabemos si llevan días o semanas».

El incidente es similar a lo que ocurrió en la zona de la Torre dels Portuguesos en septiembre del año pasado. Xavier Molina, alcalde de Bocairent, apuntó que «nuestra intención es restituir los daños, pero es un poco más complejo, porque son espacios patrimoniales. Vamos a mirar cómo se puede solucionar, hablaremos con una empresa especializada y tramitaremos todos los permisos».

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«De momento, no sabemos quién ha sido el responsable. Los dos casos están supervisados por la Policía Local. Lo malo es que son zonas en las que no hay sistemas de videovigilancia. En la zona de los muros alguien ha movido rocas hasta afectar a la parte superior. No sabemos sin son casos con relación entre sí o con incidentes anteriores. Lo que pedimos es que si alguien tiene información que se la facilite a la Policía Local», expuso el primer edil de Bocairent.