El Club Escacs La Primitiva de Xàtiva celebra la cuarta edición del Circuit Intercomarcal

El Club d’Escacs La Primitiva de Xàtiva celebra un año más los torneos infantiles del Circuit Intercomarcal, una competición de ajedrez que este año llega a su cuarta edición. El circuito contempla ocho torneos en localidades de la Costera, la Canal de Navarrés, la Ribera y el Comtat, desde el mes de junio hasta noviembre.

Cartel de los torneos del IV Circuit Intercomarcal del Club d'Escacs de Xàtiva. / Club Escacs Xàtiva

El IV Circuit Intercomarcal se abrirá el próximo 7 de junio con el torneo de l’Alcúdia de Crespins y el 21 de junio la cita con el ajedrez comarcal será en Sant Joanet. Tras un descanso en los meses centrales del verano, la competición se reanudará el 6 de septiembre en Carcaixent. El 20 de septiembre el circuito intercomarcal llegará a Xàtiva y el mes de septiembre se cerrará en Cocentaina con el torneo del día 27. El 4 de octubre se celebrará el torneo de Anna y el 18 de octubre será el torneo del Genovés. La final del torneo está prevista para el 15 de noviembre.

El IV Circuit Intercomarcal entregará varios premios. El ganador se llevará 150 euros, el segundo premio está dotado con 100 euros y el tercero con 50. Además, habrá cheques regalo por categoría y trofeos para todos los finalistas, además de un detalla para los asistentes a todos los torneos del circuito.

Desde el club señalan que en breve se publicarán las bases del circuito y el cartel del primer torneo, que tendrá lugar en l’Alcúdia de Crespins, localidad que acogió la final de la edición anterior. La participación está abierta también a deportistas no federados.

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El Club d’Escacs La Primitiva Xàtiva anima a participar en el torneo y confía que el evento deportivo tenga “la misma acogida que las anteriores ediciones, porque entusiasmo y compromiso no nos faltan”, afirman.