Los diez años de abandono de la plaza de toros de Xàtiva enfrentan al PP y al equipo de gobierno

El Partido Popular de Xàtiva ha cuestionado la decisión del gobierno municipal de no permitir a sus concejales el acceso a la Plaza de Toro "a pesar de haber solicitado formalmente la entrada al recinto el pasado 27 de febrero para comprobar y documentar su estado actual".

Desde el PP aseguran que el objetivo era "grabar y mostrar a los ciudadanos la realidad de una infraestructura histórica que lleva prácticamente diez años cerrada, deteriorándose y sin ningún proyecto serio de futuro”.

El portavoz popular, Marcos Sanchis, ha criticado que se “quiera ocultar el estado real de abandono de la plaza” y ha acusado al ejecutivo socialista de actuar “con total oscurantismo”. “Roger Cerdà no quiere que los vecinos vean cómo se encuentra realmente la Plaza de Toros después de años de abandono y de inacción”, ha afirmado Sanchis.

Desde el Partido Popular recuerdan que la Plaza de Toros es la instalación pública con mayor aforo de toda la ciudad y aseguran que permanece cerrada por “un capricho político del alcalde y la falta absoluta de voluntad para recuperarla”. Los populares consideran "incomprensible" que Xàtiva tenga inutilizado uno de sus espacios con mayor capacidad para albergar conciertos, festivales, espectáculos y grandes eventos mientras otras ciudades utilizan este tipo de instalaciones como motores culturales y económicos.

“Cada concierto que no viene a Xàtiva, cada festival que se pierde y cada gran evento que deja de celebrarse supone menos actividad económica para nuestros bares, restaurantes, hoteles y comercios”, ha afirmado Sanchis.

El PP ha recordado que durante años la Plaza de Toros fue uno de los espacios de referencia de la Fira de Xàtiva y acogió actuaciones y eventos multitudinarios capaces de atraer visitantes de toda la comarca A juicio de los populares, "la Plaza de Toros podría volver a convertirse en un gran espacio multifuncional para conciertos, actividades culturales, eventos juveniles y espectáculos capaces de generar un importante retorno económico y dinamizar la ciudad". Por ello, piden al gobierno municipal “transparencia, acceso inmediato a las instalaciones y un proyecto serio de rehabilitación y dinamización” para "recuperar uno de los espacios más emblemáticos de Xàtiva y ponerlo nuevamente al servicio de los ciudadanos".

El ejecutivo señala la falta de inversión del Consell

Por su parte, el equipo de gobierno ha salido de inmediato al paso de las críticas de la oposición. "El Partido Popular de Xàtiva vuelve a hacer aquello que mejor sabe: mucha crítica vacía y cero propuestas serias. Una vez más, se dedican a generar ruido sin aportar ni una sola solución real ni explicar cómo piensan hacer viable ninguna actuación", afirman en un comunicado desde el consistorio setabense.

"Lo tienen muy fácil: si tan preocupados están por la Plaza de toros, que utilicen su influencia en la Generalitat Valenciana y que nos devuelvan el dinero que el gobierno del PP ha quitado a Xàtiva. En concreto, los 3 millones de euros comprometidos para Santa Clara y los 5 millones de los derribos del Palacio de Justicia. Con esos 8 millones de euros hay margen más que suficiente para afrontar las actuaciones necesarias para convertir la Plaza de toros en un espacio multiusos al servicio de la ciudad", ahondan las mimas fuentes.

"Pero la realidad es muy clara: desde que el Partido Popular gobierna la Generalitat Valenciana no ha aportado ni un solo euro en nuevas inversiones para Xàtiva. Ni uno. Su única intención ha sido abandonar, paralizar o directamente dinamitar los proyectos que la ciudad ya tenía en marcha, acordados o en proceso de ejecución. Esa es su política real con Xàtiva: recortar, bloquear y frenar el desarrollo de la ciudad", mantienen desde el ejecutivo.

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El equipo de gobierno asegura que la situación actual de la Plaza de toros "también es consecuencia directa de la manera de gestionar del Partido Popular". "Hablamos de una infraestructura que tenía que costar 6 millones de euros y acabó costando 12, con un sobrecoste del 100%, y que, a pesar de esto, dejaron inacabada. Esa es la gran 'gestión' del PP: duplicar costes, dejar proyectos a medias y después exigir explicaciones a los otros". "Lo más sorprendente es que ahora quieran dar lecciones los mismos que hipotecaron el proyecto y no fueron capaces ni de acabarlo correctamente cuando gobernaban. Menos titulares vacíos y más trabajar porque la Generalitat deje de castigar Xàtiva", apostilla el comunicado del ayuntamiento.