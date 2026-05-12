La Fira de Tendes, Tapes i Rock amplía la oferta con un nuevo espacio musical para las noches del viernes y sábado

Ontinyent celebrará finalmente del 15 al 17 de mayo la XIII edición de la Fira de Tendes, Tapes i Rock , después del aplazamiento realizado el pasado fin de semana debido a la meteorología adversa. La organización mantiene toda la programación comercial, gastronómica y musical prevista, con una propuesta que este año refuerza especialmente la oferta de ocio y restauración con nuevos espacios y más actividades musicales.

Una de las principales novedades de esta edición será la creación de una nueva “zona noche” ubicada en la cuarta bandeja del recinto ferial, concebida específicamente para acoger la oferta musical nocturna de viernes y sábado. Este nuevo espacio completará la “zona gastro”, situada en la tercera bandeja, que combinará tapas, restauración y actuaciones musicales durante todo el día en un ambiente familiar y abierto. La programación musical incluirá más de una decena de actuaciones y sesiones DJ repartidas entre los dos espacios. El viernes, la “zona gastro” acogerá las sesiones de DJ Colin y la actuación de Mimi y Los Trileros, mientras que la “zona noche” contará con el directo de Los Himnóticos y la sesión de DJ Toxicosmos hasta las 03:00 horas. El sábado, la música empezará ya desde el mediodía con DJ Miss Taboo y DJ Lady Moon en la “zona gastro”, donde también actuarán Desierto Vipers y Ay Trick. Ya por la noche, la cuarta bandeja acogerá el concierto de Andercovers y la sesión de Ele J. Finalmente, el domingo el cierre musical irá a cargo de DJ Kid Rizzo y Grupo Ñ. La “zona noche” funcionará viernes y sábado entre las 23:00 y las 03:00 horas, mientras que la “zona gastro” compartirá horario con la zona comercial y las actividades familiares.

En cuanto a la propuesta gastronómica, la feria contará con la participación de ocho establecimientos hosteleros: Aitana Tres Events, Casa Seguí Restaurant, El Taulell Gastronòmic, El Teixo Burger & Beer, La Raspa, Restaurant El Cau, Restaurante Monterrey-Can Beni y Tasta'm. La “zona gastro” abrirá viernes de 18:00 a 22:00 horas; sábado de 11:00 a 22:00 horas; y domingo de 11:00 a 20:00 horas, permitiendo disfrutar de una oferta continuada de tapas y gastronomía local durante todo el fin de semana.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, destacaba que “hemos aprovechado estos días para continuar trabajando para que la feria sea un éxito y para que el público pueda disfrutarla con las mejores condiciones posibles. Este año hemos hecho una apuesta importante por reforzar la parte gastronómica y musical con nuevos espacios pensados para diferentes públicos y momentos del día”. Enguix incidía en que “hemos querido crear una oferta variada, con grupos, DJs y estilos diferentes para que cualquier persona pueda encontrar su espacio dentro de la feria. Además, el hecho de contar con más espacio y una mejor distribución nos permitirá ofrecer mayor comodidad y una experiencia más agradable”. Natàlia Enguix explicaba que “la voluntad es que la feria sea una experiencia completa, donde la gente pueda pasear, comprar, comer, cenar y quedarse a disfrutar de la música en directo. La nueva ‘zona noche’ nos permite diferenciar mejor los espacios y ampliar las posibilidades de ocio dentro del mismo recinto ferial”.

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La XIII Fira de Tendes, Tapes i Rock reunirá también más de una treintena de establecimientos comerciales y una completa programación de actividades familiares y promocionales, consolidándose un año más como una de las citas comerciales, gastronómicas y lúdicas más destacadas de las comarcas centrales.