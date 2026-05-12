"No hay ningún problema con los piquetes, la gente sabe porqué luchamos y nos apoya"

Una marea de color verde está recorriendo de nuevo las calles de las principales ciudades valencianas. La masiva huelga iniciada ayer por los profesores vive hoy su segunda jornada en diferentes puntos de la geografía valenciana. En la comarca de la Vall d'Albaida el punto neurálgico de las protestas ha sido de nuevo Ontinyent.

Así, la asamblea comarcal de docentes de la Vall d'Albaida ha convocado diferentes piquetes informativos que han recorrido los centros educativos del municipio. Los docentes han vuelto a ataviarse con camisetas y chalecos de color verde. Y han entonado entre pitos cánticos en defensa de la educación pública. Vanessa Escrivà es la portavoz de la asamblea. Ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que las movilizaciones están discurriendo sin problemas: "Hemos convocado piquetes informativos en las puertas de los institutos a las ocho de la mañana. Y a las 9 en los colegios. Y no ha habido ningún problema. Además, hemos recorrido la ciudad. Yo creo que la gente entiende nuestros motivos y nos apoya. Incluso, nos aplauden cuando coinciden con nosotros por la calle".

"Después de los piquetes nos hemos dividido por zonas y hemos recorrido diversos centros. Creo que seremos unos 200 profesores en las movilizaciones de hoy en Ontinyent, entre Primaria y Secundaria. Aún es pronto para tener cifras de seguimiento, ya que hay muchos compañeros y compañeras que se han movilizado y no están aquí ahora", ha apostillado la portavoz de la asemblea de profesores.

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Calendario de movilizaciones

En Ontinyent, como en otras ciudades, los profesores han preparado diferentes protestas a lo largo de la semana. Así, hoy ha habido piquetes informativos a las ocho de la mañana en las puertas de los institutos y a las nueve en los colegios. Las rutas informativas han discurrido por el IES L'Estació, CEIP Carmelo Ripoll, CEIP Lluís Vives, el IES Pou Clar, CEIP Bonavista, CEIP La Solana, IES Jaume I, CEIP Vicent Gironés y CEIP Martínez Valls. A su vez, hoy se ha previsto otro cierre en el IES L'Estació, precedida por una concentración en el IES Pou Clar. Mañana miércoles , habrá piquetes y rutas informativas. Y el jueves se coordinarán asambleas en cada centro. La semana de movilizaciones -si no hay acuerdo- culminará con otra gran manifestació en València el próximo viernes.