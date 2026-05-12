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Una joya del arte valenciano regresa rejuvenecida al museo de Xàtiva

La restauración de "La Santa Cena" ha permitido recuperar la estabilidad y la lectura visual de la obra, pintada por Vicente López a principios del siglo XIX y cedida por las clarisas a la ciudad

El cuadro de &quot;La Santa Cena&quot;, en el museo de Xàtiva.

El cuadro de "La Santa Cena", en el museo de Xàtiva. / A.X.

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Museo de Bellas Artes de Xàtiva ha completado los trabajos de restauración de la obra 'La Santa Cena' (1806), del pintor valenciano Vicente López Portaña, una pieza de gran relevancia cedida por las clarisas que forma parte de la colección permanente del centro.

La intervención ha sido realizada por las especialistas Anna Boix Chornet e Inés Ayala Rodríguez, con el objetivo principal de garantizar la estabilidad material de la pintura y mejorar su lectura visual, respetando en todo momento sus valores históricos y artísticos.

La obra, de grandes dimensiones, presentaba alteraciones derivadas del paso del tiempo y de intervenciones anteriores. Los trabajos han incluido la limpieza de la superficie, la consolidación de la capa pictórica, la eliminación de materiales degradados y la reintegración cromática de las zonas afectadas, siguiendo criterios de mínima intervención, reversibilidad y compatibilidad de los materiales utilizados.

Gracias a esta actuación, se ha conseguido estabilizar la pieza y recuperar su coherencia visual, lo que permite una mejor apreciación de esta destacada representación dentro de la pintura valenciana del siglo XIX.

Propiedad de las clarisas

El concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha explicado que «tras un proceso de restauración, la obra La Santa Cena vuelve a lucir en el Museo de Bellas Artes». Asimismo, ha destacado que «con esta intervención aseguramos la correcta conservación de la obra y ponemos en valor el trabajo que se realiza desde el museo en la custodia, protección, mantenimiento y difusión del patrimonio de Xàtiva».

"La Santa Cena" es propiedad de la Federación Inmaculada de los Monasterios de la Orden de Santa Clara, que cedió el cuadro al Ayuntamiento de Xàtiva. En el acuerdo se incluyó como cláusula su restauración.

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En este sentido, el pasado mes de junio también regresó al museo el histórico cuadro de Felipe V pintado por Josep Amorós, que nuevamente permanece boca abajo, tras ser restaurado por el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i).

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