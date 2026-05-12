La movilización por la huelga en educación sigue con una ruta por los centros de Xàtiva

La campaña de acciones de los docentes por la huelga educativa ha seguido este martes con una ruta por los centros educativos de Xàtiva. Más de un centenar de personas, entre profesores, alumnos y familias, se ha sumado a la acción reivindicativa que ha comenzado a las 9:30 horas desde el IES Doctor Simarro. Los participantes han defendido la acción de protesta reclamando una escuela pública, en valenciano y de calidad, encabezados por una pancarta con el lema “l’educació no es retalla”. Al inicio de la marcha ha acudido la concejala de Educació de Xàtiva, Amor Amorós. La acción de este martes da continuidad a la concentración en la estación de tren de Xàtiva y la participación en la manifestación de València de ayer.

Ramir Moscardó, profesor del IES Josep de Ribera e integrante de la Coordinadora d’Assemblees Docents de Xàtiva y la Costera, ha animado a la unidad del sector educativo para conseguir las reivindicaciones que demanda para mejorar la calidad de la educación, con más recursos, infraestructuras adecuadas, mejores condiciones para el profesorado y más atención a la lengua propia, entre otras demandas. Ramir Moscardó destacó que las asambleas de docentes, los sindicatos y todos los que participan en la huelga “vamos a conseguir nuestros derechos. Juntos lo podremos todos”. El docente afirmó que “la huelga indefinida es difícil”, por las repercusiones para los propios maestros, pero expresó que “aquí estamos, conscientes de la necesidad” del paro educativo. También pidió al profesorado que no está haciendo la huelga a unirse a la convocatoria. “Os pedimos que os suméis, la huelga es necesaria. Cuánta más fuerza hagamos, más conseguiremos”. Y destacó el “día histórico” de este pasado lunes, inicio de la huelga indefinida, con una manifestación masiva. “Ayer [por el lunes] fue un día histórico. València reventó”.

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Loa ruta por los centros educativos de Xàtiva ha comenzado en el IES Simarro. De allí, seguía hasta el colegio Jacinto Castanyeda “La Bola”, el CEIP Martínez Bellver, el Taquígraf Martí, el colegio Nuestra Señora de la Seo (Dominicas), La Inmaculada (“La Beni”), CEIP Attilio Bruschetti, la Escola Oficial d’Idiomes, el colegio infantil Teresa Coloma, el Gozalbes Vera, el IES Josep de Ribera y el CIPFP La Costera, donde está previsto que concluya el recorrido por los centros educativos setabenses. Los participantes han recorrido los colegios haciendo sonar pitos, cacerolas, megáfonos y con cánticos, carteles y pancartas en defensa de los derechos reivindicados. Algunas de las pancartas exhibían demandas como “recursos SOS. Sense recursos la inclusió és ficció” o “defensem el dret de l’alumnat amb NECES” (necessitats especials).