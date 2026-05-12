El Natació Xàtiva asciende a Primera división en la Copa Autonómica de Clubes

El Club Natació Xàtiva ha conseguido el ascenso a la Primera división de la Copa Autonómica de Clubes, después de quedar segundo en la competición de la Segunda división, celebrada el pasado fin de semana en la piscina cubierta de Torrent.

La Copa Autonómica de Clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV) en la categoría de la Segunda división reunió en Torrent a los ocho clubes que participan en esta competición: C.N. Dénia, C.N. La Costera, C.N. Picassent, C.N. València Master Sedaví, C.N. Villena, C.N. Vila Swin, C.N. Barracudas Torrent y Club Natació Xàtiva, con un total de 205 nadadores.

Por el CN Xàtiva compitieron los nadadores Lara Martí, Ian Chust, Lucas Revert y Chloe Iaschuk, en la categoría alevín; en infantil, Mia Vidal, Ulises Iaschuk, Laia González y Pablo Sanchis; y en categoría Junior, Andrea Soriano, Rebeca Ferrer, Roger Arnau, David Micó, Ithaisa Sanchis y Asier Sendra. En la categoría absoluta participaron Carme Benito, Cristina Ruiz, Adolfo Benito, Izan Ayllon y Miquel Benito; y en la categoría Sub-20, Sara Matías, Bea Descals y Guillem Casesnoves.

La competición constaba de un total de 36 pruebas individuales y diez relevos, separados en las categorías masculina y femenina, todas ellas en la modalidad de categoría absoluta. La clasificación final se obtiene al sumatorio de puntos obtenidos por los representantes de los clubes en las distintas pruebas, puntuando el primer clasificado en las pruebas individuales con 19 puntos, el segundo 16, tercero 15, etc. En las pruebas de relevos la puntuación se da de 38 para el primer equipo clasificado, 32 para el segundo, 30 el tercero, etc. Los nadadores del Club Natació Xàtiva lograron buenos resultados en las pruebas individuales y en las pruebas de relevos, consiguiendo muchas primeras posiciones.

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En cuanto a la clasificación por clubes, el Club Natació Xàtiva logró 1.173 puntos y la segunda plaza en la clasificación general, que le da el acceso a la Primera División de esta competición autonómica.