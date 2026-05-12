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La Pobla del Duc implementará un sistema de alquiler de bicicletas e instalará islas de sombra con 300.000 euros

El ayuntamiento logra una subvención de fondos europeos Next Generation para impulsar la sostenibilidad turística y la movilidad sostenible

Parque de la Pobla del Duc donde se instalarán zonas de sombra.

Parque de la Pobla del Duc donde se instalarán zonas de sombra. / Ajuntament la Pobla del Duc

Ruth Tomàs

La Pobla del Duc

La Pobla del Duc implementará un sistema de alquiler de bicicletas eléctricas e instalará islas de sombra en varios parques y áreas recreativas de la ciudad con una subvención de más de 300.000 euros de los fondos europeos Next Generation. El ayuntamiento ha conseguido una ayuda para impulsar la sostenibilidad turística y la movilidad sostenible, y es el único municipio de la Vall d’Albaida que ha sido beneficiado con este programa de la Generalitat Valenciana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Uno de los espacios municipales de la Pobla del Duc donde se instalarán islas de sombra.

Uno de los espacios municipales de la Pobla del Duc donde se instalarán islas de sombra. / Ajuntament de la Pobla del Duc

La Pobla del Duc ha obtenido una ayuda de 149.919 euros del programa 1, destinado a la adaptación al cambio climático de espacios turísticos a través de dotación de islas de sombra. Con esta ayuda, la Pobla del Duc instalará islas de sombra naturales y estructurales en tres puntos turísticos del municipio. En el Parc de l’Aljub de la Poassa se plantarán 10 árboles de sombra, se instalarán dos velas de tela triangulares, así como dos pérgolas metálicas con cubierta textil microperforada. También se dotará de sombra el área recreativa de la Penyeta, donde se plantarán 15 árboles, se instalarán dos velas de tela triangulares y dos pérgolas. Por su parte, en el Parc Carles Canut se instalarán 7 pérgolas metálicas con cubierta textil microperforada de diferentes dimensiones.

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La Pobla del Duc también ha logrado una ayuda de 150.342 euros del programa 3 del plan, para actuaciones de movilidad turística sostenible: transporte limpio. En este caso, la localidad de la Vall d’Albaida implementará un sistema municipal de alquiler de bicicletas eléctricas con estaciones de recarga en lugares estratégicos, destinado a impulsar la movilidad turística sostenible, mejorar la conectividad del municipio y reducir la dependencia del vehículo privado. La actuación incluirá tres intervenciones: la compra de bicicletas eléctricas y equipamiento asociado; estaciones de alquiler y aparcamiento distribuidas; y punto técnico de mantenimiento y apoyo.

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