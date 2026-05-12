Programan 43 reuniones en tres semanas para explicar el nuevo sistema de residuos de Ontinyent

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado este martes 12 de mayo una nueva ronda de reuniones informativas sobre el nuevo sistema de recogida de residuos, dentro del proceso de despliegue progresivo del servicio en la ciudad. "En total, durante las próximas tres semanas se llevarán a cabo 43 charlas distribuidas en diferentes espacios municipales y barrios del municipio, con sesiones específicas sobre el modelo de puerta a puerta individual, el sistema comunitario y explicaciones en hasta 8 idiomas", explican desde el Ayuntamiento. "Esta nueva fase de la campaña informativa se extenderá hasta el 1 de junio y da continuidad al trabajo iniciado durante el mes de abril, cuando más de 2.500 personas participaron en las primeras reuniones organizadas por el Ayuntamiento para grandes productores, bloques de viviendas y colectivos concretos como las personas mayores de 65 años o el vecindario del diseminado", explican desde el consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se destaca “la muy buena respuesta ciudadana registrada hasta ahora, tanto por la asistencia a las reuniones como por el interés mostrado a conocer el funcionamiento del nuevo sistema”. Igualmente, se incide en que “el proceso de implantación se quiere desarrollar de la manera más próxima y accesible posible, facilitando espacios para que la ciudadanía pueda plantear dudas, recibir respuestas directas y adaptarse a los cambios con toda la información necesaria”.

"Las sesiones que ahora se inician se han organizado atendiendo los colegios electorales habituales de la ciudadanía, con el objetivo de facilitar la proximidad y la participación", prosiguen las mismas fuentes municipales. En el caso de las reuniones sobre el modelo de puerta a puerta individual, la programación arrancaba este martes 12 de mayo en La Casa del Delme con tres sesiones a las 11:30, 17:00 y 19:00 horas, y continuará durante las próximas semanas en diferentes puntos. Entre otras citas, el Mercat de Dalt acogerá reuniones el 13 de mayo; la Sala Gomis el 14 de mayo; el CEIP Carmelo Ripoll los días 18 y 20 de mayo; el Museo del Textil los días 19 y 20 de mayo; el Centro Cívico Sant Josep el 19 de mayo; la Universidad los días 21, 22 y 25 de mayo; el Centro Cívico El Llombo los días 25 y 27 de mayo; el CEIP La Solana los días 21 y 26 de mayo; y la UNED Sant Rafel los días 27 y 28 de mayo.

En cuanto a las sesiones centradas en el sistema de puerta a puerta comunitario, estas empezarán el 18 de mayo en el CEIP Carmelo Ripoll a las 19:00 horas; continuarán el 19 de mayo al Museo del Textil a las 10:00 horas; el 27 de mayo en el Centro Cívico El Llombo a las 19:00 horas; y finalizarán el 28 de mayo a la UNED Sant Rafael también a las 19:00 horas. "Como novedad destacada, esta nueva tanda incluirá también sesiones informativas en varios idiomas. En concreto, habrá explicaciones en inglés el 28 de mayo; en alemán, rumano y árabe el 29 de mayo; y en búlgaro y neerlandés el 1 de junio, sumándose así al valenciano y el castellano como lenguas habituales de las sesiones", apuntan desde el Ayuntamiento de Ontinyent.

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"Paralelamente a esta campaña de reuniones, continúa también el reparto de material para el nuevo sistema destinado a las viviendas del diseminado. El dispositivo habilitado en la Sala Gomis ha permitido distribuir ya 1.200 cubos entre el vecindario, en una respuesta que desde el consistorio se considera muy positiva", comentan las mismas fuentes. El reparto continuará en los próximos días dentro del calendario establecido por el Ayuntamiento, que incluirá la recogida de material para la ciudadanía en general residente al casco urbano desde el próximo lunes 18 de mayo en horario de Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 14:00 a 19:30, y martes y sábados de 9:00 a 14:30 en la Avenida Vicent Gironés Mora, 4 (antigua “Caja Ontinyent”) y en la Sala Gomis, en la Avenida de Manuel Sanchis Guarner.