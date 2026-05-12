El PSPV de Xàtiva denuncia el impacto de la falta de especialistas en la calidad asistencial del Departamento de Salud

El PSPV-PSOE de Xàtiva ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes sindicales del Hospital Lluís Alcanyís y con la portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Yaissel Sánchez, para abordar la "preocupante situación que atraviesa el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent".

Los socialistas denuncian el "deterioro de la calidad asistencial en el Hospital Lluís Alcanyís" por la falta de personal médico y la sobrecarga que soportan los profesionales sanitarios, advirtiendo de que la situación "pone en riesgo la seguridad de los pacientes y aumenta las demoras asistenciales". Asimismo, critican también la "falta de planificación de la Conselleria de Sanidad ante la ampliación de la actividad hospitalaria prevista en Xàtiva y Ontinyent sin un refuerzo suficiente de la plantilla", una decisión que consideran "improvisada e incompatible con una atención sanitaria pública de calidad".

Durante el encuentro, los representantes sindicales han trasladado la creciente preocupación existente entre los médicos internistas por el deterioro de las condiciones laborales y asistenciales, derivado de la falta de personal médico y sanitario en diferentes servicios del departamento. Una situación que, según han advertido, está afectando directamente a la calidad de la atención prestada a la ciudadanía y a la seguridad de los pacientes.

Desde el PSPV-PSOE de Xàtiva se ha querido escuchar de primera mano las reivindicaciones y denuncias de los trabajadores y trabajadoras del departamento, especialmente en un contexto en el que continúan sin cubrirse plazas vacantes y persisten problemas estructurales en servicios esenciales.

Asimismo, los socialistas han trasladado su preocupación por la futura puesta en marcha del nuevo hospital de Ontinyent y la reorganización asistencial prevista, ya que consideran imprescindible que cualquier ampliación de infraestructuras sanitarias vaya acompañada de un incremento real y suficiente de personal y recursos.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, ha calificado la reunión de “muy importante”: “Hemos podido comprobar de primera mano los problemas respecto a la falta de personal que sufre actualmente nuestro departamento de salud”. “Hemos mostrado nuestro máximo apoyo a las reivindicaciones justas de los médicos internistas, que hace unas semanas firmaron un manifiesto en el que reclamaban una cobertura completa de las vacantes para mejorar la calidad asistencial”, ha apuntado Roger, quien también ha anunciado que “hemos acordado con los sindicatos una acción conjunta para reclamar a la Generalitat la máxima transparencia, información y acciones inmediatas para solucionar todos estos problemas, también en el Hospital Lluís Alcanyís”.

Refuerzo de plantillas

Por su parte, la diputada autonómica Yaissel Sánchez ha afirmado que “desde el PSPV nos hemos comprometido con los sindicatos a fiscalizar y defender la Sanidad pública frente a la Generalitat, un pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar”. “Queremos que atienda por igual a la ciudadanía de Xàtiva y que se dé respuesta a sus necesidades de atención urgente”, ha subrayado la diputada.

En este sentido, el grupo municipal socialista presentó recientemente una moción en el Ayuntamiento de Xàtiva en defensa de la calidad asistencial en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. En esta iniciativa se reclamaba a la Conselleria de Sanidad medidas urgentes para reforzar las plantillas, garantizar la cobertura efectiva de vacantes y aplicar de manera real las medidas vinculadas a la declaración de zona de difícil cobertura.

La moción también solicita la elaboración urgente de un plan de cobertura sanitaria con dotación económica, calendario y previsión de necesidades, además de garantizar la participación y el consenso de los profesionales sanitarios en la planificación organizativa del departamento.

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El PSPV-PSOE de Xàtiva considera que la Sanidad Pública "debe ser una prioridad absoluta" y que "no se puede permitir el deterioro progresivo de un departamento sanitario fundamental para las Comarcas Centrales Valencianas". "Por ello, continuaremos trabajando junto a los profesionales, sindicatos y representantes institucionales para exigir a la Generalitat Valenciana soluciones inmediatas que garanticen una atención sanitaria pública, digna y de calidad para la ciudadanía de Xàtiva y toda el área de influencia del departamento", apostillan.