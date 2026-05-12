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La UD Canals destinará la recaudación del último partido en casa a la lucha contra el cáncer

El conjunto canalense recibe este domingo, 17 de mayo, a las 18 horas al Atlético Chella y las entradas tendrán un precio de 5 euros

Imagen de la entrada para el partido de la UD Canals a beneficio de la asociación local contra el cáncer.

Imagen de la entrada para el partido de la UD Canals a beneficio de la asociación local contra el cáncer. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Canals

La UD Canals celebrará el próximo domingo, 17 de mayo, a las 18:00 horas, su último partido de la temporada en el Estadio Quatre Camins, un encuentro que tendrá carácter solidario, puesto que el club ha anunciado que la totalidad de la recaudación se destinará a la Asociación Local Contra el Cáncer.

Las entradas-donativo, con un precio de 5 euros, están disponibles en venta anticipada en el campo de fútbol (miércoles y viernes a partir de las 20:00 horas), en el establecimiento Sigma Canals y a través de los miembros de la Asociación Local Contra el Cáncer.

Además, el enfrentamiento entre la UD Canals y el CF Atlético Chella incluirá, durante el descanso, sorteos y obsequios dirigidos a los asistentes para agradecer el apoyo de la afición durante toda la temporada.

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Por todo esto, la junta directiva del club ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para reforzar el carácter solidario de la jornada: “Queremos que el Quatre Camins se llene no solo para animar el equipo, sino para demostrar que el fútbol de Canals está junto a los que más lo necesitan”.

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