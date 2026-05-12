"Volver a encender": El proyecto de un grupo de estudiantes de Canals que ha recuperado dispositivos electrónicos dañados por la dana

Cuando en octubre de 2024 la dana arrasó decenas de municipios de la provincia de Valencia, la respuesta llegó desde muchos frentes. Uno de ellos surgió en las aulas de los centros de Formación Profesional. Casi un año después, los 16 proyectos seleccionados por la Fundación Cotec para la innovación en el marco de la convocatoria "Aprenem de la Pluja" culminan un curso escolar que ha convertido el aprendizaje en un acto de reconstrucción colectiva y la FP en un motor de transformación social.

De las propuestas desplegadas, la iniciativa ‘Volver a Encender’ ha nacido en la comarca de la Costera, en concreto en el IES Sivera Font de Canals. El alumnado del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes ha recuperado y reacondicionado dispositivos electrónicos dañados por la DANA, con el objetivo de reducir la brecha digital entre las comunidades afectadas y fomentar la economía circular en estas áreas.

Esta ha sido una de las propuestas seleccionadas el pasado mes de septiembre. Todas fueron evaluadas basándose en el interés social, la participación del alumnado, los objetivos educativos, la viabilidad, así como su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros criterios. Esta iniciativa de Cotec ha contado con la colaboración de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (REDAPS) y con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, la escuela de negocios EDEM y la organización YMCA.

El próximo sábado, 16 de mayo, muchos de estos estudiantes y sus profesores acudirán a la IX Trobada de Aprenentatge-Servei de la Comunitat Valenciana, en Aldaia, organizada por el Grupo Territorial de Aprendizaje-Servicio de la Comunitat Valenciana. Este encuentro servirá para presentar los resultados de Aprenem de la pluja.

Aprenem de la pluja ha demostrado que el modelo de aprendizaje-servicio en la Formación Profesional puede ser un agente de transformación social de primer orden. Lo que comenzó como una respuesta urgente a una catástrofe, ha acabado revelando que la FP, cuando se le da la oportunidad y los recursos para conectar con su entorno, genera un impacto que va mucho más allá del aula.

Una organización sin ánimo de lucro

La Fundación Cotec para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social en España. Cuenta con más de 100 miembros, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local. S.M. el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor. Desde 2001 existe además Cotec Italia, y desde 2003, Cotec Portugal.

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Desde su creación, en 1990, Cotec se distinguió por realizar una intensa labor al servicio de la innovación tecnológica entre las empresas españolas. En el cumplimiento de esa misión, Cotec destacó principalmente en dos actividades: servir de observatorio de la I+D+I, y proporcionar análisis y consejos en materia de innovación, tecnología y economía. En 2015 Cotec decidió ampliar sus retos para convertirse en un verdadero agente de cambio y provocar transformaciones estructurales y sistémicas a través de la innovación.