Xàtiva veta las discotecas en la zona de la antigua Apache y permitirá el uso religioso en los polígonos y los comercios en el Pereres

El Ayuntamiento de Xàtiva va a introducir una serie de cambios en las normas urbanísticas municipales para ajustar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en el año 2000, a los usos que demanda la realidad actual.

Por un lado, la intención del consistorio es permitir la implantación de establecimientos comerciales medios con una altura en el sector Pereres. En este ámbito de carácter eminentemente residencial ubicado junto al polideportivo municipal, donde coexisten diversas pequeñas urbanizaciones con adosados, el grado de edificación continúa siendo bastante bajo y hay muchas parcelas abandonadas y sin uso -que en ocasiones presentan problemas de salubridad- susceptibles de albergar negocios del sector servicios, ofreciendo ventajas como la accesibilidad o la facilidad de aparcamiento.

Según ha podido saber este diario, hace un tiempo hubo una gran cadena de supermercados que se interesó por levantar una de sus tiendas en el solar emplazado junto a la subestación de Iberdrola, en la rotonda de la CV-645 frente al British School, pero hasta ahora el planeamiento urbanístico no permitía este tipo de usos, reservados a la actividad estrictamente residencial.

Por otro lado, la reordenación urbanística promovida por el consistorio setabense también va a hacer compatible el uso religioso en los polígonos industriales. En una nave situada junto a la fábrica de ataúdes de Divina Aurora -como publicó este diario hace un año- la comunidad islámica de Xàtiva Imam Xativí proyecta ubicar su nueva sede, con la intención de ampliar su actividad cultural y religiosa en la comarca de la Costera.

En esta misma zona del polígono E, la administración local plantea otro cambio consistente en poner coto a la posibilidad de que se instalen discotecas en un futuro. Al lado del centro examinador del carné de conducir, junto a las vías del tren, se alza el macrocomplejo que albergó la antigua Apache, un foco de problemas en su día por las molestias generadas a escasos metros de la residencia de mayores hoy gestionada por la empresa Solimar. Además, muy cerca está previsto que se liciten -a finales de este año- las obras del nuevo centro de salud II de Xàtiva, diseñado en una parcela municipal contigua a la escuela infantil Teresa Coloma. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la reapertura de Apache apuntala el veto a las discotecas con una o más pistas de baile en esta zona, que se extenderá también a todo el suelo urbano de uso residencial. El borrador de la propuesta detalla una serie de efectos negativos vinculados a este tipo de actividades.

Alejar actividades potencialmente molestas para el vecindario

Por el momento, el ayuntamiento ha dado el primer paso para dar luz verde a estos cambios en el ordenamiento municipal con la apertura del correspondiente procedimiento de información pública de la nueva regulación de las normas urbanísticas durante un periodo de 30 días. A continuación, el expediente pasará por la comisión medioambiental antes de su aprobación definitiva por el pleno.

El regidor de Urbanismo de Xàtiva, Ignacio Reig, defiende la necesidad de introducir las citadas modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana para atender las necesidades actuales y actualizar el instrumento urbanístico, desfasado en varios aspectos.

Permitiendo el uso comercial en les Pereres y el uso religioso en el polígono, señala el concejal, se abre la puerta a la posibilidad de trasladar a las afueras de la ciudad actividades que pueden resultar "potencialmente molestas" para el vecindario dentro del núcleo urbano, sobre todo teniendo en cuenta el auge de un sector terciario que no deja de comerle terreno a la industria, ámbito al que hasta ahora se ceñían los usos en buena parte de la superficie vacante de los polígonos. El asentamiento de iglesias envangélicas o mezquitas en el extrarradio es un fenómeno en expansión en los últimos años en numerosas ciudades.

Noticias relacionadas

Reig también plantea como un "debate" necesario estudiar la posibilidad de restringir la actividad de las discotecas en otros sectores donde estos negocios puedan generar algún tipo de problemas.