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El aparatoso incendio de un camión en la A-35 se propaga a la vegetación en Moixent

Tres dotaciones de bomberos de Xàtiva y los voluntarios de Vallada sofocaron las llamas tras calcinar un semirremolque con mercancía variada

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio, anoche.

Los bomberos trabajan en la extinción del incendio, anoche. / Consorci Provincial de Bombers

Lluis Cebriá

Xàtiva

El aparatoso incendio de un camión en plena autovía A-35 a la altura del término municipal de Moixent obligó este martes por la noche a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos ante la amenaza de que las llamas pudieran extenderse por la cuneta en la que quedó estacionado el vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se movilizaron tres dotaciones de bomberos del parque de Xàtiva, que obtuvieron la colaboración de los bomberos voluntarios de Vallada, junto con el sargento de Alzira. También participaron en las labores de extinción una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

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Trabajos de extinción del camión.

Trabajos de extinción del camión. / Consorci Provincial de Bombers

El incendio del camión calcinó por completo a un semirremolque, transportaba material variado, así como a una pequeña porción de vegetación en las inmediaciones del vehículo de gran tonelaje afectado. El siniestro alteró el tráfico que circulaba por la carretera.

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