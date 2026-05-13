Los bomberos localizan a un grupo de personas desorientadas en Bicorp
El primer aviso se ha registrado a pasadas las 16.45 de la tarde y los excursionistas han sido llevados a sus vehículos
Una jornada "movida" en la Canal de Navarrés. Los servicios de Emergencias han tenido que coordinar dos dispositivos de rescate en los municipios de Millares y Bicorp.
El incidente más reciente ha tenido lugar en término municipal de Bicorp. Las fuentes consultadas por Levante-EMV han confirmado que los primeros avisos se han registrado a las 16.47 horas de hoy: "El Consorcio de Bomberos ha movilizado un coordinador forestal y una brigada. También ha participado una unidad de bomberos forestales de la Generalitat. Se les ha localizado y apoyado para llegar a sus vehículos".
Así, un grupo de seis personas se ha extraviado en una zona rural. Todo apunta a que los excursionistas no conocían el terreno de antemano y se habían desorientado. Tras avisar al 112, el dispositivo para dar con ellos se ha podido coordinar sin problemas. Con la llegada de estas fechas -y del calor- es bastante habitual que suceden este tipo de incidentes en la zona. En muchos de los puntos más abruptos de Bicorp no hay cobertura telefónica, por lo que es más fácil perderse y no poder acudir a las instrucciones de los dispositivos móviles.
Rescate en Millares
Antes, un hombre de 57 años de edad ha sido rescatado por vía aérea este miércoles por la mañana tras lesionarse en una pierna durante una excursión por el paraje natural del barranco del Nacimiento, ubicado en el término municipal de Millares.
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