Las chicas del Triatló Ontinyent consiguen el bronce en el Campeonato de España por Relevos
Ainhoa Montesinos, Celia de Llago y Ana Maria Candrea quedan tercera de la categoría Open y suben al podio en la competición nacional celebrada en Murcia
El Club Triatló Ontinyent subió al podio en el Campeonato de España por Relevos, después de que el equipo femenino del club lograra la tercera plaza. El Triatló Ontinyent viajó el pasado fin de semana a la localidad de Águilas (Murcia) para participar en el Campeonato de España de Triatlón Contrarreloj Talentos, el Campeonato de España de Triatlón por Relevos y en la Copa de la Reina de Triatlón.
En el Campeonato de España de Triatlón por Relevos, que se disputó el domingo por la mañana, el equipo formado por Ainhoa Montesinos, Celia de Llago y Ana Maria Candrea, completó la competición con un tiempo total de 1 hora, 18 minutos y 13 segundos, y consiguió la tercera posición de la categoría Open. En esta prueba, cada una de las deportistas participantes tuvo que completar de manera individual un triatlón formado por 300 metros de natación, 6,9 km de ciclismo y 2.000 metros de carrera a pie.
En cuanto a los resultados en la competición copera disputada el sábado, el equipo femenino formado por Ainhoa Montesinos, Laia Minguet, Neus Baldó, Celia de Llago y Ana Maria Candrea finalizó en la 14ª posición, después de completar un triatlón de 750 metros de natación, 20’3 kilómetros de ciclismo y 5.000 metros de carrera a pie.
En el Campeonato de España de Triatlón Contrarreloj por Equipos de Talentos, disputado también el sábado, participaron los chicos del club ontinyentí con un equipo formado por Hugo Penadés, Blai Boscà, Jaume Gironés y Marc Soler, que quedaron clasificados en el 11º puesto. Esta competición consistió en una prueba en distancia supersprint, con 300 metros de natación, 7 km de ciclismo y 2.000 m de carrera a pie.
Triatló Xilxes
Paralelamente a las competiciones nacionales, Ramon Pla, Antonio Tortosa, Vicente Tolsá, Toni Bataller, Quique Campos y Miguel Pla estuvieron presentes al XI Trixilxes (Xilxes, Castelló), donde corrieron un triatlón de 1.500 metros de natación, 59 km de ciclismo sin drafting y 15 km de carrera a pie.
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