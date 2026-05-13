Colegio rurales de la Vall suben al Benicadell para reivindicar mejoras educativas

Varios Colegios Rurales Agrupados (CRA) de las comarcas centrales valencianas, entre ellos el CRA Castell de Carbonera (que agrupa los municipios de Beniatjar y Otos) y el CRA Mariola-Benicadell (Alfafara, Agres y Gaianes), han secundado este miércoles la tercera jornada de la huelga indefinida en la enseñanza con una acción reivindicativa al Benicadell. La iniciativa ha consistido en una subida a la cumbre del Benicadell por parte de maestras y maestros, familias y miembros de la comunidad educativa, en una jornada simbólica para defender la escuela rural y reclamar una mayor atención institucional para los centros educativos situados en los pueblos del interior.

Maestros y familias de colegios rurales agrupados en la subida al Benicadell, acción por la huelga educativa. / Levante-EMV

Desde los CRA participantes han querido remarcar que la escuela rural “es el alma de los pueblos” y una pieza fundamental para garantizar el futuro de muchas localidades que actualmente se encuentran en una situación de riesgo real de despoblamiento. En este sentido, han denunciado la carencia de recursos y de inversiones suficientes por parte de la conselleria y de las diferentes administraciones públicas. Las comunidades educativas también han reivindicado una actualización urgente de la normativa que regula los Colegios Rurales Agrupados, vigente desde el año 1997, para adaptarla a la realidad actual de los centros y a las necesidades del alumnado y del profesorado de la escuela rural valenciana.

Además, los centros participantes han expresado su apoyo y se han sumado al conjunto de reivindicaciones planteadas por los sindicatos convocantes de la huelga indefinida, entre las cuales destacan la necesidad de más recursos para los centros educativos, sustituciones inmediatas del profesorado, una mejora salarial digna, una inclusión educativa real y efectiva, así como una apuesta decidida por la educación pública valenciana y en valenciano.

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Con esta acción en el Benicadell, los participantes han querido visibilizar la importancia de mantener vivo el tejido educativo en los pueblos pequeños y reclamar unas políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y unos servicios educativos dignos en todo el territorio valenciano.