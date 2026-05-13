Cruel y vengativo: el setabense Pascual Muñoz retrata la represión ejercida por Felipe V tras la Guerra de Sucesión

El salón de actos de la Casa de la Cultura de Xàtiva acogerá el próximo lunes 18 de mayo (19.30 horas) la presentación del libro Felipe V: cruel y vengativo. Ciudades masacradas en el Reino de Valencia, obra del autor setabense Pascual Muñoz Mira y editada por Ulleye.

El acto contará con la participación del propio autor, así como de Antonio López Alemany, editor de Ulleye, quien acompañará la presentación de la publicación.

La obra Felipe V: cruel y vengativo. Ciudades masacradas en el Reino de Valencia ofrece un recorrido por los episodios de la Guerra de Sucesión (1701-1714) y analiza las consecuencias que el conflicto tuvo sobre cerca de ochenta localidades valencianas, tanto aquellas que apoyaron a un bando como las que se posicionaron a favor del otro. El libro pone el foco especialmente en la represión ejercida tras la victoria borbónica y en las consecuencias sociales e históricas derivadas del conflicto.

Médico jubilado

Pascual Muñoz Mira (Xàtiva, 1948) cursó sus estudios de bachillerato en el IES Josep de Ribera y se licenció en Medicina en la Universitat de València en el año 1973. Especializado en reumatología, ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos centros hospitalarios, entre ellos los hospitales de Xàtiva y Ontinyent. Tras su jubilación, ha continuado vinculado al ámbito académico como alumno de la Universitat Senior, etapa en la que ha profundizado en diferentes estudios relacionados con la historia y los temas locales.

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La presentación está abierta al público hasta completar el aforo.