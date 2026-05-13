Desarticulan un grupo criminal con más de mil plantas de marihuana en l'Olleria

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras desmantelar una plantación de marihuana con más de mil plantas en la localidad de l’Olleria. Desde el pasado mes de febrero, los agentes de la Guardia Civil investigaban la actividad en una finca de l’Olleria en la que se observaban entradas y salidas de dos ciudadanos. Estos siempre circulaban con coches de alquiler procedentes del norte de España.

Tras numerosas vigilancias, en el interior de la finca se observaron abundantes bolsas de basura y sacas las cuales, desde el exterior, parecían contener restos vegetales (plantas de cannabis y tierra). Además, solicitada colaboración del servicio de inspección de la compañía eléctrica, se obtuvo la información de que se estaba defraudando fluido eléctrico.

El 24 de marzo se procedió a la detención de dos hombres de nacionalidad albanesa y se intervinieron 1008 plantas de marihuana en floración, así como más de 29 kilogramos de anestésico, muy utilizado para el corte de cocaína. También se intervinieron lámparas, aires acondicionados, sistema de riego, ventiladores, balastros, machete de doble filo y carabina de aire comprimido. Continuadas las investigaciones, el 23 de abril los agentes procedieron a la detención en l’Olleria de dos personas de nacionalidad española, encargadas de proporcionar la logística al resto del grupo. Eran los que proporcionaban viviendas, contratos de alquiler a nombre de personas ficticias y realización de pagos mensuales en efectivo.

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Los detenidos son 3 hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 31 y los 59 y de nacionalidad española y albanesa. Se les atribuyen los siguientes delitos: pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La autoridad judicial decretó ingresó en prisión de dos de ellos. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Ontinyent. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent Plaza número 4.