La Diputación impulsa la Mostra de Terres dels Alforins para potenciar la economía y la identidad de las comarcas de interior

La Vicepresidencia Primera de la Diputació de València, a través del área de Comarcalización, lidera la estrategia de dinamización de las comarcas de interior con el apoyo a la Mostra de Vins Terres dels Alforins, que tendrá lugar el sábado 16 de mayo en La Font de la Figuera. Esta acción se integra en una hoja de ruta centrada en potenciar el territorio rural valenciano, siguiendo el modelo de éxito de otras citas que ponen en valor los sectores productivos que actúan como motor de identidad y economía en la provincia.

Cartel de la Mostra de Vins Terres dels Alforins de 2026. / Levante-EMV

Con esta iniciativa, en la que la institución provincial invierte 45.000 euros, la delegación dirigida por la vicepresidenta primera y diputada de Comarcalización, Natàlia Enguix, busca que la cultura del vino actúe como un eje de desarrollo para la hostelería y el comercio local. En este sentido, Enguix ha destacado que la apuesta “es una pieza fundamental para vertebrar la provincia y dotar de vida a nuestras comarcas de interior”. Según Enguix, “la dinamización de las Terres dels Alforins es de suma importancia; esta Mostra no solo atrae a miles de visitantes que interactúan con los productores, sino que genera una actividad económica directa que es vital para el futuro de cientos de familias que dependen de la viña”.

La Mostra de 2026, organizada por la Asociación Terres dels Alforins, se consolida como el evento anual de referencia para la difusión de la cultura del vino y la proyección turística de los municipios de la zona. El programa de este año combina la presentación de los vinos de las 13 bodegas participantes con una oferta gastronómica que incluye platos tradicionales como el arroz al horno y la ‘gaspatxà’, además de una selección de embutidos y quesos artesanos. La jornada, que se desarrollará de 11:00 a 19:00 horas, contará con las actuaciones musicales de Lulú y los Tigretones y la Malvasía Cover Band. Asimismo, uno de los momentos emotivos del evento será el homenaje a Antonio Arráez Blanco.

"Ventana de autoestima"

En este sentido, desde la organización de Terres dels Alforins han subrayado que la esencia de la cita está íntimamente ligada a un modelo de vida y a un sistema socioeconómico completo basado en la calidad y el respeto por el medio ambiente. La Mostra representa una "ventana de autoestima" para la comarca, fomentando el relevo generacional y la protección de un paisaje agrario de alto valor ecológico. Respecto al apoyo de la Diputació de València, han valorado que la colaboración con la vicepresidencia “es fundamental para que el evento sea viable y cumpla el objetivo de dar visibilidad a un producto que es seña de identidad de la cultura valenciana”.

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La vicepresidenta Natàlia Enguix ha concluido que esta línea de actuación “es el reflejo de una política de proximidad que tiene su máximo exponente en estar presentes en el territorio para asesorar a los municipios y dinamizar la economía de cada zona de forma directa”. Esta estructura permitirá que la gestión provincial refuerce el papel de las comarcas como eje central de la acción de gobierno, garantizando que zonas como los Alforins continúen siendo referentes de un desarrollo territorial equilibrado y sostenible.