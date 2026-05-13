Un excursionista es rescatado en helicóptero tras lesionarse en el barranco del Nacimiento de Millares

Un hombre ha tenido que ser rescatado por vía aérea este miércoles tras lesionarse durante una excursión por el recóndito paraje natural fluvial del barranco del Nacimiento, ubicado en el término municipal de Millares. Se trata de un barranco encajonado y con mucha vegetación, junto a un afluente del Júcar, popular por su espectacular cascada de 65 metros de altura.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente a las 12.19 horas. La víctima no podía moverse y requería asistencia sanitaria. En un periodo muy breve de tiempo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado a una dotación del parque de Chiva, con el sargento de Requena, junto con el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) que, a bordo del helicóptero medicalizado MV6-R del Consorcio, ha evacuado al herido para su posterior transferencia a medios sanitarios. En el punto de aterrizaje previsto había una ambulancia esperando para evaluar al herido y trasladarlo al hospital.

Segundo rescate en menos de un mes

En el operativo también ha participado una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de identificar el punto exacto en el que se encontraba el hombre lesionado.

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Se trata del segundo rescate por vía aérea que se registra en Millares en menos de un mes. El pasado 28 de abril, la Guardia Civil localizó, tras varios horas de búsqueda, a un hombre de 69 años que había desaparecido de forma voluntaria en esta pequeña población de la Canal de Navarrés, dirigiéndose también hacia un barranco. El helicóptero de la Guardia Civil logró identificarlo y recogerlo, en óptimas condiciones de salud.