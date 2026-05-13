La movilización educativa no da tregua en la Costera y la Vall: las protestas se expanden a los pueblos en el tercer día de huelga

La comunidad docente mantiene el pulso de las protestas docentes con un nivel de movilización sin precedentes recientes en la Costera y la Vall d'Albaida. En el tercer día de huelga, las acciones continúan sucediéndose y expandiéndose a diferentes municipales sin que -por el momento- se observen síntomas de desfallecimiento entre los manifestantes.

En Xàtiva, la jornada lectiva de este miércoles 13 de mayo ha comenzado con un piquete informativo y reivindicativo, acompañado de una fuerte cacerolada y música de dolçaina, a las puertas del IES Josep de Ribera. Como en el resto de actos organizados hasta ahora, este ha registrado un importante nivel de participación. La protesta ha dado paso a un almuerzo reivindicativo.

Acción reivindicativa este miércoles en Bocairent. / A.D.

En la Vall d'Albaida, la asamblea docente comarcal ha mantenido los piquetes en todos los centros, especialmente potentes en este tercer día de huelga en los institutos de Aielo de Malferit y Bocairent, donde se ha organizado una jornada reivindicativa. Esta tarde, se repetirá la cita pero en el IES Josep Segrelles de Albaida.

Ayer tarde, en Ontinyent fue el alumnado el que convocó una concentración a als 18 horas en la rotonda del Camí dels Carros, a la que se sumó también el colectivo docente, ataviado de los característicos chalecos reflectantes y las camisetas verdes. A las 19.30 horas, se celebró una asamblea unitaria del profesorado en el IES l'Estació de Ontinyent, seguida de un nuevo encierro de protesta en este centro. Los participantes grabaron un lipdub reivindicativo con atrezzo folclórico.