Ontinyent potencia la participación ciudadana dentro del proceso previo a la elaboración del Pla Estratègic 2030

El Ayuntamiento de Ontinyent ha retomado las visitas incluidas dentro del programa “L’Ajuntament al barri”, una iniciativa de proximidad que permite al alcalde, Jorge Rodríguez, y a los regidores y regidoras del gobierno municipal compartir con el vecindario de cada zona de la ciudad las principales actuaciones en ejecución, al tiempo que se recogen sugerencias y aportaciones para continuar en la nueva planificación estratégica de la ciudad con el horizonte en 2030. Los encuentros, que ya se han desarrollado durante las últimas semanas en los barrios de Sant Josep y el Llombo, llegaban este miércoles a Sant Rafel y próximamente llegarán también al Poble Nou.

El alcalde incidía en que estos encuentros a pie de calle “responden a una manera de entender la participación ciudadana, en la que queremos contar con el vecindario para planificar el futuro de la ciudad atendiendo las necesidades reales de cada barrio”. Rodríguez remarcaba que “Ontinyent tiene unas cifras líderes en fidelidad residencial porque cada vez hay más gente que decide quedarse a vivir aquí, formar una familia o desarrollar su proyecto de vida. Con el Plan Estratégico queremos seguir marcando el camino que nos lleve a seguir generando oportunidades y calidad de vida para mantener estas cifras de fidelidad residencial”.

Hay que recordar en este sentido que los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúan Ontinyent como una de las ciudades valencianas con mayor fidelidad residencial entre los municipios de más de 30.000 habitantes, con un 64% de personas nacidas en la ciudad que continúan residiendo en ella, más de 20 puntos por encima de la media estatal. Un indicador que se vincula a factores como el crecimiento del campus universitario, el dinamismo industrial, la regeneración urbana, la ampliación de servicios públicos o la mejora continua de los barrios, todo con el apoyo de un volumen de inversiones sin precedentes. En este sentido, desde el ayuntamiento se destaca que “la ciudad de Ontinyent está inmersa en la transformación más grande de su historia, con un total de 105 millones de euros de inversión actualmente en ejecución”.

Como ejemplo, en la visita realizada este miércoles al barrio de Sant Rafel, se ponía en valor actuaciones destacadas como la futura creación del primer centro terapéutico especializado en autismo de las comarcas centrales impulsado junto a Inclou-TEA; la modernización y ampliación del centro ocupacional José Antonio Bodoque; la creación de la nueva sede descentralizada de servicios sociales; la reurbanización de varias calles del barrio; la mejora integral de la calle Ramón-Llin; la reforma integral del CEIP Bonavista ejecutada por el ayuntamiento o las actuaciones en los parques y zonas verdes.

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Desde el consistorio se remarca que el programa “L’Ajuntament al barri” busca, “además de informar de las actuaciones municipales, generar espacios de diálogo directo con la ciudadanía, acercando la acción institucional en el día a día de los barrios de la manera más directa posible, para seguir trabajando en la planificación de la ciudad del futuro”.