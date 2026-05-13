Ontinyent reactiva la flota de bicicletas de alquiler con 60 nuevos vehículos

El Ayuntamiento de Ontinyent reactivará el servicio público de préstamo de bicicletas eléctricas Ontibici en las próximas jornadas tras un parón obligado por la renuncia de Movus -la anterior firma concesionaria- al considerar que el contrato suscrito no le resultaba «rentable».

Así, en varios puntos de la capital de la Vall d’Albaida ya se pueden ver los vehículos que podrán ser usados por los usuarios. De momento, son los técnicos municipales y el personal de la empresa concesionaria quién está testando sobre el terreno las nuevas bicicletas. La flota estará formada por un total de 60: cincuenta estarán a disposición de los vecinos suscritos al servicio y diez se utilizarán para repuesto en caso de averías o necesidad de sustitución.

Las intenciones del Ayuntamiento deOntinyent pasan por concretar las novedades del servicio durante la próxima semana, cuando se anuncie la puesta en marcha de las nuevas bicicletas.

Renuncia de Movus

El Ayuntamiento de Ontinyent anunció el 15 de diciembre del año pasado que la empresa Movus -la anterior concesionaria del servicio- renunciaba a seguir prestándolo al no resultarle «rentable». La firma abandonó la concesión antes de la entrada en funcionamiento, alegando problemas para conseguir recambios para las bicicletas, lo que dificultaba el posterior mantenimiento de los vehículos.

Desde el consistorio lanzaron entonces la previsión de que el servicio -gestionado ahora por la empresa Cooltra- no se podría poner en marcha hasta la primavera. Y esta vez las previsiones se han cumplido, si todo sale según lo previsto por el consistorio.

Cooltra es una empresa española, que fue fundada en Barcelona en 2006. Está considerada como una de las firmas «punteras» del sector en el que opera y se especializa en la movilidad sostenible sobre dos ruedas. Su especialidad es el alquiler de vehículos eléctricos por minutos. Como ocurre en todos estos casos, las opiniones de los usuarios en internet son mixtas, aunque gran parte de las quejas se centran en el servicio de motos eléctricas, ajenos a Ontinyent. El pliego de la nueva concesión del servicio fue aprobado por el pleno municipal el pasado 29 de mayo, hace casi un año.

El consistorio anunció en diciembre del 2025 que «hasta el momento de la puesta en marcha del nuevo contrato en primavera, Cooltra está trabajando en la implantación de un servicio modernizado que incluye la adquisición de bicicletas eléctricas de última generación y la incorporación de una nueva plataforma de gestión».

Las últimas cifras, lanzadas por el departamento municipal de Movilidad, confirmaron que «en el primer trimestre de 2024 se registró una media de 3.679 usos mensuales» en el servicio.

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En la página web del servicio se apunta que el abono anual cuesta 15 euros e incluye los primeros 30 minutos gratuitos de cada trayecto. El abono mensual vale cinco euros, aunque estos son precios anteriores a la nueva concesión.