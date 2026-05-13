Regularizan una fábrica de corte y confección textil de Enguera implantada en suelo no urbanizable

La comisión territorial de Urbanismo ha aprobado la Declaración de Interés Comunitario de la solicitud presentada por una actividad industrial de Enguera para la regularización de la fábrica de corte y confección textil ubicada en suelo no urbanizable de la localidad de la Canal de Navarrés. El departamento autonómico concede la DIC con la condición de que la mercantil cumpla una serie de requisitos formulados por diversas administraciones implicadas en la regulación de la actividad.

La tramitación para la legalización comenzó en octubre de 2023, cuando la empresa Provisión Textil SL presentó en el Servei Territorial d’Urbanisme la solicitud de la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para la regularización de la actividad industrial dedicada al corte de piezas textiles y su almacenamiento, en una fábrica ubicada en el diseminado del municipio, en la zona de la Solana, en una parcela de 4.475 metros cuadrados en suelo no urbanizable. En marzo del año pasado, el promotor aportó nueva documentación sobre la disponibilidad de los terrenos y un mes después aportó el acuerdo particular de usos de las naves y partición de los terrenos. En febrero de este 2026, el promotor aportó un nuevo presupuesto de las construcciones e instalaciones y, posteriormente, presentó la escritura de cesión que justificaba la disponibilidad sobre la parcela donde se asienta la actividad.

El área de Urbanismo concede la DIC con la condición de que la empresa tome las medidas correctoras indicadas por diferentes administraciones. Así, el Servei de Millora Rural reclama que se tomen medidas correctoras para evitar la contaminación del suelo y de los posibles acuíferos. También reclama una adecuada gestión de los residuos y de las aguas residuales generadas por la actividad. La red de saneamiento de la nave industrial se realiza con un depósito estanco y la red no está conectada a la red pública del alcantarillado. La administración pide que se proyecte un tanque de oxidación total para “evacuar al tanque todas las aguas del edificio” y que se gestionen “mediante una empresa externa los residuos que se generen” y realizarse una “instalación similar para el tratamiento de aguas residuales”. Por su parte, la Diputació de València emite un informe favorable con la condición de que la empresa amplíe el acceso, con la ejecución de una intersección que permita la circulación simultánea de un camión ligero y un turismo en sentido contrario “sin que se produzca la invasión del carril contrario de circulación. El Servei de Paisatge y el de Planificació Territorial reclaman que se reduzca el impacto visual de las construcciones y apunta a la restauración agrícola de las zonas sin edificaciones de la parcela, entre otras consideraciones.

Concesión para 30 años

La resolución concede una vigencia de la DIC de 30 años, con un canon de uso y aprovechamiento de 15.144 euros, que “se pagará de una sola vez con ocasión de la concesión de la licencia municipal”, apunta la documentación. La nave cuenta con oficinas, zona de corte y confección textil y zona de almacenaje. El proceso industrial consiste en la adquisición de ropas para su posterior corte y confección, para obtener textiles para el hogar (sábanas, toallas, fundas de cojines, cortinas, …), así como piezas de vestir (camisetas), en pequeñas o grandes producciones. Las instalaciones están formadas por tres naves adosadas: la nave 1 está destinada al corte y almacén; la nave 2 acoge almacén y oficinas; y la nave 3, zona de corte. Además, cuenta con una zona de aparcamiento.

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La mercantil pone de manifiesto que la industria textil que va a regularizarse “ha sido y es un referente en la comarca, junto con diversas empresas en el sector” y resalta que la actividad que desarrollan es positiva porque establece “una diversificación de la economía tradicional en municipios de interior, siendo, además, una actividad que implanta nuevas oportunidades en el territorio”.