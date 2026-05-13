Una tienda, una parada de bus, un bar nuevo y una Casa de la Cultura: así combate Benissuera la despoblación con fondos de la diputación

La Diputació de València ha financiado diferentes mejoras que promueven el arraigo y contribuyen a luchar contra la despoblación en Benissuera, un pueblo de la Vall d'Albaida con menos de 200 habitantes empadronados. Unos proyectos enmarcados en el Pla Obert, que este miércoles han repasado el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y la alcaldesa del municipio de la Vall d’Albaida, Yolanda Úbeda.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por Benissuera, la alcaldesa ha destacado la apertura de una tienda, la rehabilitación de la parada del bus y la entrada del pueblo, la habilitación de zonas de entretenimiento para los más mayores y los más pequeños, la adecuación de caminos, un bar nuevo y una casa de la cultura para que la gente mayor y los festeros de San Antoni tengan un espacio seguro donde estar.

“Con el Pla Obert estamos mejorando el pueblo a través de servicios básicos que necesitamos”, ha explicado, el tiempo que asegurado “estar muy contentos con el plan y la cantidad asignada”.

En total, Benissuera tiene asignados 705.646 euros del Pla Obert d’Inversions, 83.541 euros más que con los planes de la legislatura anterior.

Hacer la vida más cómoda

Para el presidente de la Diputación, “es fundamental que municipios con poca población como Benissuera realicen todo este tipo de mejoras que hagan la vida más cómoda a sus habitantes”. “Se trata de ofrecerles mejores servicios porque vivir en un pueblo pequeño no puede significar ser un ciudadano de segunda”, ha advertido.

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Además, ha defendido Mompó, “la Diputación está trabajando activamente en la lucha contra la despoblación, estamos avanzando en la vertebración de la provincia no solo con el Pla Obert, sino también con ayudas específicas que contribuyen a fijar población porque la gente no quiere abandonar sus pueblos, quiere vivir dignamente en ellos”.