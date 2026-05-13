El 'trellater' de Xàtiva responde con unos versos a la "burla" de un concejal: "No me van a parar"

Los concejales del PP de Xàtiva están prolíficos en las redes sociales. Si este lunes generaron polvareda los ataques dirigidos por el edil David Oltra al colectivo de docentes en huelga ("más faena y menos tonterías", les espetó, acusándoles de "solo saber hacer ruido y pancartas"), otro comentario en el que un regidor de la bancada popular en el ayuntamiento hacía mofa sobre un conocido versador local, tío del alcalde Roger Cerdà, ha despertado también controversia.

Hace dos semanas, en una publicación sobre el llamamiento que hizo la asociación Amics de la Costera a la participación en el segundo encuentro de escritores que se celebrará este fin de semana en Montesa, el concejal Eduardo Llopis comentó en tono irónico la fotografía que acompañaba a la información de la cadena Ser, captada en el anterior encuentro de hace un año en Xàtiva: "No veo en la foto al 'trellater'...", escribió, rematando la frase con el emoticono de una cara triste.

Comentario al que ha respondido el "trellater" Cerdà. / José Ramón Cerdà

El 'trellater' es José Ramón Cedà, versador de las fallas y autor conocido en Xàtiva por retratar la actualidad con sus rimas, publicadas a diario en las redes sociales y recopiladas en varios libros. José Ramón suele cargar las tintas contra el PP y parece que en el partido hay quien toma buena nota de ello.

La cuestión es que, según ha manifestado este martes el propio "trellater" en su perfil de Facebook, este no pudo participar en el primer encuentro de escritores de la Costera de 2025 porque se encontraba hospitalizado. Para el cónclave de este 16 de mayo, José Ramón Cerdà sí ha confirmado su asistencia en Montesa. Así lo ha dejado plasmado en unos "versets" formulados a modo de respuesta al concejal Llopis:

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Diu "edulloar" PP que em troba a faltar / a la foto de l'any passat. / I ho diu amb burla de burlar / sabent que estava hospitalitzat. / Eixa és la sensibilitat que tenen / que no la poden amagar. / Com el que escric ni els agrada, ni ho entenen / es burlen sense dissimular. / Però no deixaré que m'afecte / perquè m'afectara, m'haurien d'importar. / Així que continuaré escrivint / escrivint sense parar. / Poc o sovint / el que el meu cap puga desenrotllar. /A la foto d'enguany estaré, l'últim o el primer / i la burla del PP no em va a parar. / Que per a això soc el Trellater,/ des que Botifarra em va batejar.