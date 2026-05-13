Vecinos de Albaida recurren contra las macroplantas solares autorizadas por el Consell

La Asamblea Vecinal de Albaida contra las macroplantas solares ha presentado un recurso de alzada ante la Generalitat Valenciana contra la autorización del proyecto fotovoltaico PS IM2 ALBAIDA 2, impulsado por la mercantil IM2 Energía Solar Proyecto 33 SL.

El proyecto contempla una macroplanta solar de más de 46 MW de potencia y más de 630.000 metros cuadrados de ocupación sobre suelo no urbanizable del término municipal de Albaida, gran parte del cual corresponde a terrenos agrícolas y espacios de valor paisajístico.

Según expone la asamblea, el proyecto forma parte de un proceso mucho más amplio de concentración de macroplantas fotovoltaicas en la Vall d'Albaida, con varias instalaciones conectadas entre sí mediante subestaciones, líneas de evacuación e infraestructuras compartidas. Como ha informado recientemente este diario, la administración autonómica ha otorgado a IM2 los permisos administrativos para la construcción de sus dos macroplantas solares proyectadas en término municipal de Albaida, con una inversión global de 44,1 millones de euros.

El recurso sostiene que la fragmentación de los proyectos permite tramitar por separado instalaciones que, en realidad, forman una única red energética integrada, "evitando así una evaluación global de los impactos acumulativos sobre el territorio".

Las macroplantas solares de Albaida, junto a su infraestructura de evacuación, sobre el plano. / GVA

La asamblea considera "especialmente grave" que la Generalitat haya autorizado el proyecto en suelo no urbanizable protegido de protección agrícola, a pesar de que el Plan General de Ordenación Urbana de Albaida limita de manera muy estricta los usos admisibles en estas zonas.

Además, cuestionan la "falta de información y transparencia institucional" que ha rodeado estos proyectos desde el primer momento. Según explican, "ni durante la anterior legislatura ni tampoco en el actual se ha facilitado al vecindario una información clara, accesible y completa sobre el alcance real de las macroplantas proyectadas, sus infraestructuras asociadas o las consecuencias territoriales y paisajísticas que pueden tener sobre Albaida".

“Muchos vecinos han descubierto la dimensión real de los proyectos cuando los expedientes ya estaban muy avanzados. Hablamos de transformaciones irreversibles del territorio que se han tramitado prácticamente de espaldas al pueblo”, señalan desde la plataforma vecinal.

El recurso también pone el foco en que diferentes instalaciones comparten puntos de conexión e infraestructuras eléctricas comunes, un hecho que evidenciaría la unidad funcional del conjunto de proyectos. Entre otros elementos, se identifica un mismo “Punto A” de conexión en la documentación técnica.

Falta de planificación territorial

Desde la asamblea remarcan que no se oponen a las energías renovables, sino a un modelo de desarrollo basado en macroinstalaciones industriales sobre suelo agrícola y espacios rurales, "sin planificación territorial suficiente ni participación real de la población afectada".

“El debate no es renovables sí o renovables no. El debate es qué modelo energético queremos y qué futuro dejaremos en nuestro territorio”, insisten. El colectivo vecinal advierte de que la proliferación de macroplantas "puede provocar la desaparición de tierras agrícolas productivas, un fuerte impacto paisajístico y una alteración profunda de la identidad rural y ambiental de Albaida y de toda la Vall d'Albaida".

Por eso, la asamblea hace un llamamiento a la ciudadanía para "informarse, implicarse y sumarse a la defensa del territorio" ante unos proyectos que "pueden transformar de manera irreversible el paisaje y el modelo de vida del municipio". “Todavía estamos a tiempo de decidir qué futuro queremos para nuestro pueblo”, apostillan.

Permisos obtenidos

Las dos macroplantas solares de Albaida son los proyectos de energías renovables de mayor volumen de entre la veintena que se han tramitado en la comarca de la Vall d'Albaida desde el año 2020. Durante la tramitación de los permisos, se han introducido unas modificaciones que han reducido hasta un 20% la superficie de terrenos ocupada y están diseñadas para albergar alrededor de 172.440 paneles fotovoltaicos al norte de la localidad.

En la fase inicial de información pública, los parques solares suscitaron una batería de alegaciones de la asociación Llacorella, l'escola a la natura y de 126 particulares en el mismo sentido, presentadas en conjunto para las cuatro centrales promovidas por IM2 en Albaida, Bufali y Castelló de Rugat. Todas ellas han obtenido ya los permisos del Consell. Los escritos se centraron en aducir la "falta de competencia autonómica para autorizar las plantas" (dada su magnitud, sus conexiones internas y su cercanía entre sí), así como en la "alteración inadecuada del medio natural, el impacto paisajístico y ambiental y la incidencia negativa sobre cultivos y construcciones tradicionales", o sobre asentamientos históricos y arqueológicos.

El promotor respondió a las alegaciones defendiendo que la competencia para otorgar los permisos sí corresponde a la Generalitat, al tramitarse las dos plantas solares de Albaida de manera independiente entre sí, pese a compartir la línea de evacuación de la energía. La administración autonómcia considera los impactos compatibles con la normativa.