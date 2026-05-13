Xàtiva volverá a actuar en el parking de la Bassa tras varios días con acceso limitado por la entrada de agua

Desde su inauguración en 2006, el parking público municipal de la plaça de la Bassa de Xàtiva ha sido una inagotable fuente de problemas, principalmente como consecuencia de sus defectos constructivos. Las intensas precipitaciones del pasado sábado volvieron a propiciar la entrada de agua en el recinto, que durante varios días únicamente ha permanecido abierto para los clientes abonados con plaza reservada.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva indicaron ayer que se estaba trabajando en la limpieza del aparcamiento subterráneo con la previsión de que este miércoles pudiera estar de nuevo listo para abrir con normalidad. Después de crear un nuevo desagüe y ampliarlo en la subida de la plaza de la Bassa para obstaculizar la entrada de agua, la segunda parte de las intervenciones proyectadas consistiría en habilitar otro desagüe en la entrada por la calle Hostals. Fuentes municipales recalcan que la última incidencia por las lluvias ha pillado "en mitad" de este proceso, aunque mantienen que el inicio de la actuación va a ser "inminente".

Entrada al parking de la Bassa. / Perales Iborra

La obra, que ya está aprobada y planificada, obligará a cerrar el acceso del tráfico rodado por dicha vía. Para ello, se instalarán unos semáforos de manera preventiva para regular el tránsito y minimizar las molestias.

Por otra parte, al ayuntamiento también tiene intención de sustituir una de las dos bombas de extracción de agua averiadas en el interior del aparcamiento para facilitar la canalización de las filtraciones. La otra bomba también será reparada. Con estas intervenciones, el consistorio espera poder dar una solución definitiva a la problemática del agua en el parking, donde el ascensor sigue fuera de uso desde hace más de un año.

El diseño inicial del recinto contemplaba la ejecución de dos plantas subterráneas, pero finalmente la constructora Llanera edifició tres, una decisión que ha comportado una serie de problemas estructurales y técnicos sostenidos en el tiempo, especialmente porque la última planta se encuentra por debajo del nivel freático. De ahí que se encuentre inutilizada de forma permanente, debido a la acumulación de agua.

La tercera planta subterránea del parking está inhabilitada por acumulación permanente de agua. / Perales Iborra

Más de 50.000 euros invertidos

Estas deficiencias han convertido desde sus orígenes al parking en una infraestructura deficitaria y poco atractiva para la gestión privada, hasta el punto de que resulta muy difícil que ninguna empresa quiera asumir la explotación.

En los últimos dos años, el consistorio setabense ha invertido más de 50.000 euros en el parking de la Bassa, que en 2025 estuvo varios meses fuera de servicio para los no abonados mientras se subsanaban algunas de sus deficiencias. Entre las actuaciones desplegadas hasta la fecha destacan la construcción de depósitos y sistemas de prevención de incendios, la canalización de las aguas en el nivel 2 o la instalación de maquinaria nueva y de jaulas antivandalismo.

En enero, en respuesta a las críticas del PP por los frecuentes conflictos relacionados con el aparcamiento, desde el equipo de gobierno también defendieron que se habían revisado y mejorado los sistemas de extracción de agua en las zonas más sensibles y que se había contactado con la Universidad Politècnica de València (UPV) para abordar la problemática de la impermeabilización, solicitando un estudio técnico y explorando posibles soluciones.