La angustiosa experiencia de una octogenaria de Xàtiva a la que un falso médico engañó con la operación de su hijo

Cualquier llamada inesperada procedente de un hospital le mete a uno el miedo en el cuerpo. Pero si encima el supuesto motivo de esa comunicación es que tu hijo se encuentra en serios apuros, cualquier reacción resulta comprensible.

Una octogenaria vecina de Xàtiva vivió este lunes un episodio de auténtico terror al ser víctima de una estafa telefónica mediante la técnica de la "urgencia hospitalaria". La mujer se encontraba en su casa a mediodía cuando recibió la llamada de un supuesto médico que le hizo creer que su hijo necesitaba ser operado de urgencia porque estaba a punto de sufrir la amputación de un pie tras un grave accidente.

Para evitarlo, el interlocutor -que empleaba un tono de aparente desesperación- reclamó a la mujer el pago de 30.000 euros o de todo el oro que tuviera para fundirlo. Según el falso médico, este paso era necesario para comprar o fabricar un "tornillo de oro" que resultaba esencial para la intervención quirúrgica. El tiempo apremiaba: si en menos de una hora la madre no hacía entrega de lo que se le pedía, su hijo perdería la extremidad o incluso podía sufrir complicaciones más severas. Según la fábula creada por el estafador, que trató de prolongar la conversación al máximo con todo tipo de estrategias, los tornillos los fabricaban en Reino Unido, pero como iban a tardar demasiado en llegar se precisaba de una alternativa de emergencia.

La vecina de Xàtiva, de 82 años, trató de verificar la autenticidad de la información recibida llamando directamente a su hijo, pero este no le pudo coger el teléfono en ese momento. Presa del pánico, salió de casa apresurada y se montó en el primer autobús urbano que pudo coger en la parada más cercana a su casa para dirigirse hasta el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Angustiada, la víctima del falso médico entró en Urgencias y preguntó desesperadamente al personal por su hijo. La mujer llegó a ser enviada al área de quirófanos, hasta que dio con una enfermera que, tras escuchar la historia, le alertó de que había sido víctima una estafa.

Al parecer, al menos otro vecino de avanzada edad de Xàtiva recibió la misma llamada telefónica, aunque tampoco cayó en la trampa.

Un detenido en Madrid

Precisamente este miércoles 13 de mayo, la Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre acusado de estafar a 13 personas mayores mediante la técnica de la “urgencia hospitalaria”. Llamaba a sus víctimas y empleaba audios en los que se escuchaba a sus supuestos hijos llorar y pedir auxilio para evitar que tuvieran que amputarles miembros o incluso morir. El investigado seleccionaba a personas en situaciones de vulnerabilidad y que se encontraban solas en sus domicilios, con edades comprendidas entre los 85 y más de 100 años.La investigación policial, que se inició a principios de año, se encuentra actualmente abierta ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas.

Las pesquisas partieron de la denuncia de una mujer que había recibido una llamada a través de un número oculto en la que un falso médico le explicaba que su hijo había sufrido un grave accidente y que necesitaba su ayuda para poder salvarle la vida.

Durante la llamada del falso médico, intercalaban audios en los que se podía escuchar a otro hombre llorar desesperadamente, pidiendo auxilio a su madre, incluso manifestando que se suicidaría si no atendía las peticiones del falso médico. Posteriormente, explicaban a la víctima que su hijo se encontraba en la mesa de operaciones y que tenía que utilizar unos clavos de oro de un valor muy elevado y, que si no era intervenido inmediatamente, tendría que amputar un miembro e incluso podría llegar a morir.

“Señora, que no tiene que hablar con nadie”

El falso médico solicitó todos los números de teléfono de su víctima para mantener las líneas ocupadas y, de esta manera, aislarla de cualquier tipo de comunicación con el exterior.

Las pesquisas policiales permitieron comprobar que, cuando la víctima intentaba contactar con algún familiar para constatar los hechos, el supuesto médico le instaba a no hacerlo, alegando la urgencia vital en la que se encontraba su hijo. Además, la llamada se alargó durante más de una hora y media, en la que la víctima fue entretenida con todo tipo de estratagemas.

Finalmente, pedían que metiera todo su dinero y joyas de oro en bolsas de plástico y lo lanzara por la ventana, donde estaría un miembro del equipo médico para recogerlo y llevarlo directamente hasta el hospital.

Ataques de ansiedad y cuadros cardiacos

La investigación permitió descubrir que este tipo de estafa, que es una variante más sofisticada de la conocida “estafa del hijo en apuros”, estaba incrementando exponencialmente en toda la geografía española.

El modus operandi consiste en alegar la urgencia e imperiosa necesidad de ayudar a salvar la vida de un hijo y, además jugar constantemente con la emoción de las víctimas.

En algunas ocasiones, las llamadas eran prolongadas hasta cuatro o cinco horas, en las que aislaban a la víctima de todo contacto telefónico o social y habitualmente, solicitaban que lanzasen el dinero por la ventana o, si la arquitectura del inmueble no lo permitía, llegaban a personarse en el domicilio totalmente cubiertos para no ser reconocidos con posterioridad.

Algunas de las víctimas, cuando finalmente conseguían hablar con sus familiares y ser conscientes de que habían sido estafados, llegaron a sufrir ataques de ansiedad e incluso, cuadros clínicos cardíacos graves.

Respuesta policial: Crear inmediatamente un equipo operativo

La rápida respuesta policial permitió establecer un dispositivo por el que fue localizado el ahora detenido, que tras tener un contacto con una mujer mayor, inició su marcha a bordo de un patinete eléctrico, llevando a cabo una conducción temeraria y de huida.

Tras la averiguación de la identidad de la mujer con la que el hombre habría estado, se utilizaron todos los recursos policiales disponibles para su localización inmediata, siendo encontrada en un vehículo dirección al hospital de Toledo, lugar en el que los miembros del entramado criminal le manifestaron que se encontraba su hija gravemente herida.

En la entrada y registro del domicilio del hombre, realizada el 29 de abril, se intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos delictivos, prendas de ropa utilizadas, así como un coche de alta gama.

La investigación, que actualmente se encuentra abierta, permitió esclarecer trece hechos delictivos ocurridos en los distritos madrileños de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Usera-Villaverde, en la localidad de Torrejón de Ardoz y en las ciudades de Alicante y Murcia. Finalmente, el varón fue detenido como presunto autor de trece delitos de estafa, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

¿Cómo puede evitar ser víctima de este tipo de estafa?

Desde la Policía Nacional se aconseja, para evitar ser víctima de este tipo de estafas, en las que se alega a la urgencia y emoción de las personas:

- Sospechar de llamadas con número oculto y no facilitar ningún tipo de información personal.

- Mantener la calma y no rendirse a los alegatos de urgencia, poniéndose en contacto con el familiar o persona conocida que pueda aportarnos información verídica.

- Establecer una pregunta personal con sus familiares y conocidos, cuya respuesta solo sea conocida por ese grupo de personas.

- En caso de ser víctima de cualquier delito, llamar inmediatamente al teléfono 091 o personarse en dependencia policial para denunciar los hechos.