La asociación del casco antiguo de Xàtiva convoca un paseo para reclamar la pacificación del tráfico en la zona
Casc Antic Digne i Viu organiza el acto reivindicativo el próximo 22 de mayo para exigir mejor accesibilidad y el control acústico en el núcleo antiguo
La Associació Veïnal Casc Antic Digne i Viu de Xàtiva ha convocado para el próximo viernes 22 de mayo una "Passejada" reivindicativa para exigir la pacificación del tráfico, la accesibilidad y el control acústico en el casco antiguo de la ciudad. Los vecinos animan a toda la ciudadanía de Xàtiva a participar en una marcha que, según señalan desde la asociación, "ha sido comunicada debidamente a Subdelegación del Gobierno de València a fin de cortar el tráfico en todo su recorrido".
El acto tendrá un carácter familiar y los organizadores llaman a acudir con los hijos e hijas para que "ocupen" la calle "con sus triciclos, patinetes (no eléctricos), carros. Iremos acompañados con música durante el recorrido", explican desde Casc Antic Digne i Viu en la convocatoria del paseo. La marcha comenzará a las 18:30 horas en la Plaça de Sant Pere, donde tendrá lugar una primera actuación musical a cargo de Paqui Gil y un parlamento infantil. Desde allí, los participantes seguirán el paseo por las calles Segurana, Bruns, Mossén Urios hasta la Plaça de la Seu, donde habrá una representación artística. La marcha seguirá por la calle Corretgeria hasta la Plaça Santa Tecla, donde finalizará la "Passejada" y se dará lectura a un manifiesto.
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