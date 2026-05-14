Bocairent vuelve a intentarlo con la anhelada línea eléctrica para paliar la falta de potencia en el polígono El Regadiu
El ayuntamiento ya estuvo trabajando con Iberdrola y la Generalitat en un primer proyecto entre 2019 y 2024 que no obtuvo las autorizaciones administrativas preceptivas
El consistorio ha redactado un nuevo proyecto para “garantizar demandas futuras de potencia y facilitar la implantación de empresas"
Uno de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Bocairent para 2026 es dar respuesta a un condicionante existente en el polígono El Regadiu: la limitación de potencia con la que cuenta uno de los tres sectores de esta zona industrial del municipio. Si bien la situación actual no supone ningún impedimento para los sectores II y III, sí que tiene un efecto negativo para completar la urbanización y atraer nuevos proyectos empresariales en el sector I.
En este sentido, el objetivo del consistorio es “garantizar las demandas futuras de potencia para facilitar la implantación de iniciativas empresariales”, según afirma M. Luz Pascual. La concejal de Empresa, Empleo y Emprendimiento explica que “el presupuesto municipal de este año preveía los recursos para redactar el proyecto de nueva línea eléctrica y hemos querido hacerlo en los primeros meses del año para iniciar lo antes posible el camino larguísimo para conseguir las autorizaciones, primero, por parte de Iberdrola, y, después, por parte de la Generalitat”.
Un tramo de 4 kilómetros de trazado
Pascual es consciente de "lo largo que es este camino", puesto que el Ayuntamiento ya estuvo trabajando con Iberdrola y la Generalitat en un primer proyecto entre 2019 y 2024, pero desgraciadamente no obtuvo las autorizaciones administrativas preceptivas”. “Lejos de desistir, dedicamos 2025 a explorar alternativas y a preparar los recursos para poder contar en 2026 con un nuevo proyecto”, añade la responsable municipal de Empresa, Empleo y Emprendimiento.
El proyecto que ahora ha redactado el Ayuntamiento consiste en una línea subterránea trifásica de doble circuito que unirá el polígono Los Olmos con el polígono El Regadiu. Así, esta segunda área industrial tendría una doble alimentación eléctrica: la que proporciona la línea actual, procedente de la subestación de Ontinyent, y la que ofrecería la nueva, con la subestación de Beneixama como punto de partida. El tramo proyectado entre Los Olmos y El Regadiu tiene una extensión de 4.015,38 metros y se ha previsto que transcurra por caminos y terrenos públicos.
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