El centro budista de Ontinyent celebra su 40 aniversario en plena expansión con la mudanza a una nueva sede

Muchos vecinos de Ontinyent seguramente no saben que tienen un centro budista en su pueblo desde hace 40 años. Algunos, no obstante, se habrán fijado alguna vez en unos ojos que los miran desde la fachada de un edificio del Poble Nou. Visibles desde La Vila, la plaza del mercado, la calle d’Amunt o el aparcamiento público de detrás de la policía, estos enigmáticos ojos han despertado la curiosidad de los habitantes de la ciudad desde hace cuatro décadas.

En mayo de 1986, el centro budista de Ontinyent, recién fundado, se estableció en un ático de la calle Tomàs Valls: ahí están los famosos ojos de Buda de Ontinyent. Desde entonces y durante cuatro décadas, el centro budista, en tanto que organización sin ánimo de lucro, ha mantenido sus puertas abiertas a cualquier persona que tenga interés en aprender sobre la meditación o sobre la filosofía budista.

Este año, el centro budista de Ontinyent celebra su 40 aniversario, pero no lo hace desde su ubicación de siempre. El año pasado el centro dejó atrás su ubicación histórica y trasladó sus actividades a un bajo con jardín en la calle Músic Casanova. El motivo: el ático de Tomàs Valls se les quedaba pequeño, y un cuarto piso sin ascensor hacía las cosas cada vez más difíciles. Ahora, mientras el nuevo local en el barrio de San José está en construcción, el centro ofrece sus actividades en un local temporal en la misma dirección.

Integrantes del centro budista de Ontinyent. / Centro Budista Ontinyent

De esta manera, en medio de una reforma y en pleno proceso de expansión, el centro budista de Ontinyent celebra su 40 aniversario. Lo hace con una serie de actividades a lo largo del año que pretenden honrar la labor altruista y humanista del grupo. Por ejemplo, los próximos miércoles 20 y jueves 21 de mayo ofrecerán dos conferencias sobre enseñanzas de filosofía budista por parte del maestro tibetano Geshe Sherab, a quien han invitado desde Nepal especialmente para la ocasión.

En el fondo, esta entidad, con un nombre tan serio como ‘centro budista’, no deja de ser un grupo de gente de pueblo, como en cualquier asociación local, hermanados por el deseo de querer meditar y aprender sobre la mente, las emociones y la felicidad. Practican, tal como dice su eslogan, “budismo cercano, para todo el mundo”. Incluso para no budistas. Según dice su filosofía, “todo el mundo se puede beneficiar del budismo; no hace falta ser budista para beneficiarse de él”. El ambiente familiar, armonioso y libre de juicio es lo que ha atraído a decenas de personas durante los años que se han beneficiado de las actividades del centro. Además de sesiones de meditación y filosofía budista, el centro ofrece clases semanales de yoga, talleres de gestión emocional, y actos solidarios, como liberación de animales o bendición de animales.

Película documental con los 40 años de historia

Con motivo del 40 aniversario del centro budista de Ontinyent, el cineasta ontinyentí Toni Arnedo ha grabado una serie de entrevistas a los miembros del centro, tanto históricos como actuales, para componer una película documental sobre los 40 años de historia del grupo. La película se espera para finales de año, y se proyectará como elemento central en un fin de semana de actividades hacia noviembre.

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Por otra parte, el centro budista de Ontinyent está en plena campaña de recaudación de fondos para completar la reforma de su nuevo espacio. En tanto que entidad sin ánimo de lucro, el centro se mantiene solo gracias a las aportaciones de socios y simpatizantes, así como de donativos puntuales de vecinos y vecinas que aprecian la labor de bienestar social que genera un espacio de paz como un centro budista.