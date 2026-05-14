La Diputació destina más de 124.000 euros para prevención de incendios y gestión forestal en Enguera

La Diputació de València ha destinado este año 124.488 euros para proteger los montes de Enguera, el municipio con mayor extensión de monte público de la provincia. Así lo han destacado el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la alcaldesa del municipio de la Canal de Navarrés, Matilde Marín, en la reunión que han mantenido en la sede provincial. Concretamente, las ayudas de 2026 son de 92.070 euros para prevención de incendios y 32.418 euros en gestión forestal. “Nuestros montes, sobre todo, sufren la amenaza del incendio y es más fácil controlar un incendio en una zona gestionada que en una que no lo está, donde la maleza es muy alta”, ha explicado la alcaldesa.

Además, ha reconocido la predisposición de Mompó para proteger los montes: “El presidente tiene claro cuál es nuestra necesidad, afortunadamente conoce Enguera y el término forestal, desde la Diputació se están aumentando las subvenciones dedicadas a los municipios forestales. Por lo tanto, conoce el tema y es muy próximo a la sensibilidad que tenemos los alcaldes, yo sé que cuento con su respaldo y su ayuda”.

Por su parte, Vicent Mompó, ha recalcado la reducción de la burocracia en esta campaña de ayudas para facilitar a los municipios la gestión. “Estar cerca de nuestros pueblos es también simplificarles el trabajo, este año hemos dado ese paso que reduce la carga administrativa a la mitad respecto a los años anteriores”, ha explicado. También ha recordado que el total provincial de estas ayudas es de ocho millones, 522.807 para la Canal de Navarrés. “Apostamos por nuestros montes, por el medio ambiente y por nuestros pueblos”, ha asegurado, al tiempo que ha insistido en “la prevención y la gestión como la mejor manera de apagar fuegos”.

Pla Obert d’Inversions

La reunión entre el presidente y la alcaldesa también ha servido para hacer un repaso de la ejecución del Pla Obert d’Inversions en Enguera. Matilde Marín le ha trasladado a Vicent Mompó en qué punto se encuentra el espacio multiusos que Enguera pondrá en marcha gracias a 1.306.000 euros del mayor programa inversor de la Diputació. “Tenemos pendiente de licitar un espacio multiusos amplio en un solar que compró el ayuntamiento y queremos que sea un punto de encuentro de la sociedad enguerina”, ha explicado.

Igualmente, destacan otros dos proyectos del Pla Obert. Por un lado, la instalación deportiva y el trinquet en el complejo deportivo ‘El Piquet’ con una inversión de 250.106 euros. Por otro lado, obras del ciclo integral del agua por valor de 73.000 euros. En total, Enguera tiene asignados 1.729.106 euros del Pla Obert d’Inversions, 431.501 más que con los planes de la legislatura anterior, destacan desde la Diputació.

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La alcaldesa ha valorado el Pla Obert por su flexibilidad: “Me parece fenomenal porque las subvenciones que salen a un año son difíciles de ejecutar, sobre todo en pueblos pequeños que no tenemos suficientes recursos para hacer y justificar. En este caso, que tú tengas la posibilidad de tener cuatro años para hacer inversiones siempre es muy bueno porque aparte de hacer inversiones de más cuantía económica, resulta que tenemos más tiempo para licitarlas y ejecutarlas”. En la misma línea, el presidente de la Diputació ha puesto de relieve “la buena evolución del plan”. “Proyectos ambiciosos como los de Enguera nos demuestran que este programa inversor está dando frutos, está transformando nuestros pueblos y mejorando nuestra provincia”.