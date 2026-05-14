La Diputación inicia en Ontinyent la ruta de la muestra de Vidal Corella que retrata la Valencia de posguerra

El Museu del Tèxtil de Ontinyent se convirtió este miércoles en la primera escala de la exposición de Luis Vidal Corella en su itinerancia por las comarcas valencianas. La muestra, impulsada por la delegación de Memoria Democrática que coordina la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, es “un retrato de la Valencia de posguerra a través del objetivo de uno de los grandes maestros del fotoperiodismo”, y podrá visitarse en la capital de la Vall d’Albaida hasta el próximo 5 de julio.

‘Luis Vidal Corella. Crónica fotográfica de la posguerra en València’ se inauguró en el MuVIM, Museu d’Art de la Diputació, en diciembre del pasado año, y reúne cerca de 200 fotografías, alrededor de 80 de ellas inéditas, que nos trasladan a la Guerra Civil y los años más duros de la posguerra. Luis Vidal Ayala y Ester Medán son los comisarios de una exposición que, en palabras de Natàlia Enguix durante la apertura en Ontinyent, “nos permite conocer parte de la obra de uno de los fotógrafos valencianos más importantes de todos los tiempos, que coincidió con reporteros gráficos de renombre mundial como Gerda Taro y Robert Capa”.

La propuesta cultural de la Diputación, proyectada con la colaboración de la Biblioteca Nacional, “es una ventana abierta a la forma de vida de la ciudad de Valencia, de su gente, de las sombras y también de las esperanzas”, considera la vicepresidenta, que ve la muestra como “una invitación a reflexionar colectivamente sobre la memoria democrática y la importancia de preservar y transmitir nuestro patrimonio documental y humano”.

Fotografías de Vidal Corella en Ontinyent. / Javier Urenya Orquin

Por su parte, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, mostró su satisfacción por acoger en el Museu del Tèxtil la muestra itinerante de uno de los grandes reporteros gráficos del pasado siglo, “un valenciano que con su cámara estaba allí donde se escribía la historia, apuntando con su objetivo a todo aquello que escondía el oficialismo y que, en ocasiones, suponía fotografiar silencios en un período especialmente duro para el país y las personas que en él vivían”. “Creo que cuando recuperamos la memoria, cuando utilizamos una exposición como instrumento y herramienta de formación, lo que hacemos también es reforzar la democracia”, expresó Rodríguez, agradecido a la Diputación.

Una muestra emocional y reveladora

La exposición está comisariada por Ester Medán y Luis Vidal Ayala, nieto del fotoperiodista Luis Vidal Corella (València, 1900–1959). El conjunto de imágenes abarca un arco cronológico que va de 1914 a 1959 y documenta acontecimientos clave como la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil, la represión franquista y la vida cotidiana durante la posguerra, configurando un legado visual fundamental para la historia contemporánea valenciana.

Al respecto, Luis Vidal Ayala destacó durante el acto de apertura en el Museu del Tèxtil el carácter personal y emocional del proyecto, que ha supuesto “un descubrimiento incluso para la propia familia, al ir rescatando fotografías inéditas y reconstruyendo un recorrido vital y profesional que no conocíamos en su totalidad”. El comisario añadió que “trabajar con las imágenes de mi abuelo ha sido establecer un diálogo constante con su mirada sobre la posguerra, un proceso tan emocional como revelador”.

Por su parte, Ester Medán explicó que la exposición “ofrece al público un recorrido claro y accesible por un amplio conjunto de imágenes que permiten comprender tanto la figura de Luis Vidal Corella como el contexto histórico en el que desarrolló su trabajo”. Ese recorrido expositivo se articula en tres grandes secciones: la vertiente personal del fotoperiodista; las imágenes inéditas; y un centenar de fotografías que abordan la posguerra en Valencia entre 1939 y 1959.

La muestra incluye fotografías localizadas en instituciones como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, “un testimonio documental de primer orden que nos traslada a escenarios como el frente de Teruel y diversas localidades de Zaragoza”, apuntó Ester Medán, quien puso en valor “la dificultad técnica del trabajo de Vidal Corella, que utilizaba placas de vidrio frente a las cámaras más ligeras de fotoperiodistas internacionales como Robert Capa, Gerda Taro o Walter Reuter, con quienes coincidió durante la contienda”.

La diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, cerró el acto señalando que la muestra de Corella se inscribe en el trabajo que se desarrolla desde la Delegación de Memoria Democrática de la Diputació de València, un área que ha consolidado “un presupuesto cercano a los dos millones de euros destinado a políticas de memoria que incluyen, además de las exhumaciones, proyectos educativos y de divulgación dirigidos especialmente a la gente joven, como ‘Memòria a les Biblioteques’, ‘Memòria a l’Escola’ y el premio ‘María la Jabalina’”.

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La muestra estará vinculada a una extensa programación cultural y educativa que incluirá presentaciones de libros relacionados con la memoria democrática, obras teatrales, pasas de cine, visitas guiadas todos los viernes a las 11.00h para los centros educativos y los domingos para la gente en general, también a las 11.00h. Este mismo viernes arrancará la primera de las actividades con el visionado de la película 'La invasión de los bárbaros', a las 19:30 en el Teler, donde además se le dará el premio 'Ontinyent negro' de cinematografía a su director, Vicent Monsonís.