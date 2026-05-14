"Ideal para inversores": la venta de casas con inquilinos alquilados gana fuerza en la Costera y la Vall d'Albaida

Es un fenómeno creciente al calor de la crisis habitacional que azota a muchas familias. La venta de inmuebles con personas residiendo dentro de forma legal experimenta un 'boom' silencioso que desde hace un tiempo ha traspasado las fronteras de las grandes ciudades para adentrarse en los municipios del interior, donde también se vive la escasez de vivienda asequible. Aunque este tipo de operaciones siempre han existido, las fuentes consultadas del sector confirman un repunte de movimientos de entorno al 25% en el último año.

En medio de un mercado tensionado, proliferan fórmulas alternativas de compraventa favorecidas tanto por los cambios legales -la duración mínima de los contratos de alquiler se ha fijado en 5 años- como por factores demográficos como el envejecimiento poblacional.

En la Costera y la Vall d'Albaida, se ofertan en estos momentos una veintena de casas y pisos con inquilinos alquilados o en régimen de nuda propiedad (cuando se vende la titularidad de un bien para obtener liquidez sin perder el derecho a habitar el propio hogar). La mayoría de los anuncios publicados en las principales plataformas son promovidos por inmobiliarias y grandes tenedoras de vivienda como Solvia y se dirigen por lo general a inversores que quieren obtener rentabilidad inmediata con los arrendamientos. El precio que se pide por estas propiedades suele ser más económico que el de un inmueble vacío al uso.

En la Costera, el activo más barato alquilado en venta es un luminoso piso de 65 metros cuadrados, ubicado en la tercera planta de un edificio sin ascensor de Canals. Cuesta 68.000 euros. En el reverso de la moneda, el inmueble más caro es un gran chalé de 586 m² ofertado por 599.000 euros en la Llosa de Ranes. Esta última localidad es la que más anuncios de propiedades con inquilinos dentro a la venta concentra, con un total de cinco. Inmobanco ofrece una vivienda de 161 m2 alquilada hasta 2030, "no hipotecable y no visitable" por 114.000 euros. Century Home e Hipoges -con miles de activos en cartera- venden otro piso de 149 m² con 4 habitaciones. El anuncio, como muchos otros, precisa que es "ideal para inversores" y que el comprador "se subrogará a las condiciones indicadas en el contrato de alquiler vigente". "No apta para compradores que requieran financiación hipotecaria", advierte también la publicación.

En Xàtiva, dos particulares también venden grandes pisos con moradores arrendados, entre 85.000 y 180.000 euros. "Piso alquilado a una familia responsable, al día de todas las mensualidades", reza un anuncio. En Vallada hay otro chalé pareado en venta en nuda propiedad.

Nueve viviendas en la Vall

En la Vall d'Albaida se pueden encontrar 9 viviendas en venta con inquilinos alquilados con precios que oscilan entre los 40.000 y los 165.000 euros: cinco en Ontinyent, dos en l'Olleria, una en Albaida y una en Llutxent.

En l'Olleria se identifica un inmueble cuyos inquilinos pagan una renta de 600 €/mes, "con alquiler garantizado de forma indefinida, lo que la convierte en una opción muy interesante para inversores que buscan rentabilidad desde el primer día".

En Ontinyent hay otra vivienda en venta cuyos moradores llevan residiendo en ella más de 4 años, "con posibilidad de continuar el contrato si se compra como inversión", mientras que en Albaida otra casa se vende "reformada y amueblada, ideal para inversores, alquilada con una rentabilidad de 9%. El alquiler se paga puntualmente todos los meses, demostrables", puntualiza el promotor. Otro de los pisos ocupados legalmente en Ontinyent se especifica que el contrato de 5 años con el inquilino actual finaliza en enero de 2027. "No se puede visitar", se recalca.