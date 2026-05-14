Irrumpen en el Molí Descals de Ontinyent tras romper la puerta del edificio municipal del siglo XV

El Molí Descals de Ontinyent aparece documentado por primera vez en el año 1415 bajo la propiedad de Johan Urgellés. Desde sus orígenes pasó por varias manos hasta que los últimos dueños, los Descals, cesaron su actividad a finales de la década de 1970. En 2019, el Ayuntamiento de Ontinyent adquirió por 60.000 euros el histórico edificio situado bajo el Pont Nou o de Paduana -entre el río Clariano y el Museu del Tèxtil- y catalogado como bien de relevancia local, con la idea de transformarlo en un museo etnológico.

Pero no todo el mundo respeta el patrimonio histórico. El domingo por la mañana, la Policía Local de Ontinyent recibió un aviso: la noche anterior, unos desconocidos habían irrumpido en el molino tras echar la puerta abajo. A la mañana siguiente, los agentes comprobaron que no se había registrado ningún daño importante en el interior del inmueble -más allá de la puerta tumbada- y precintaron el acceso con cinta policial. El lunes, este elemento de seguridad había sido retirado.

Por el momento no se ha podido identificar a los responsables ni determinar la causa que les llevó a protagonizar la acción, que podría estar relacionada con el mero vandalismo. Las fuentes consultadas descartan la okupación del bien.

Recuperación pendiente

El Molí Descals reviste un estado de deterioro fruto de la falta de uso a la espera de la inversión necesaria para acondicionarlo y recuperarlo. En su día se apuntó a la posibilidad de que la propiedad alojara un museo etnológico en el que mostrar la maquinaria del propio molino o la extensa donación de elementos etnológicos que hizo al ayuntamiento la familia Galiana. Aunque el proyecto se ha de concretar, el consistorio mantiene presente el compromiso de dotar de contenido al bien el marco de la operación Riu Viu, que persigue integrar el cauce del Clariano en el núcleo urbano de Ontinyent de manera segura y sostenible.

El ayuntamiento ha priorizado primero el ambicioso Museu del Tèxtil en la antigua fábrica Revert, un complejo que se encuentra en pleno y laborioso proceso de musealización, junto con la millonaria actuación para revitalizar el entorno del río Clariano en Cantereria con la creación del parque inundable de las Mamás Belgas.