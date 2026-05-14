Más de un millar de personas marchan en Xàtiva por la educación pública

El profesorado de Xàtiva y la Costera mantiene la lucha y este jueves han protagonizado una multitudinaria manifestación por las calles de Xàtiva, en la cuarta jornada de la huelga educativa para reclamar más recursos y mejores condiciones en su labor docente. Más de un millar de personas, según los organizadores, ha participado en la marcha por la educación pública, una acción reivindicativa que ha reunido a docentes, pero también a muchas familias con hijos en edad escolar, que han secundado las demandas del profesorado y han mostrado su respaldo a la huelga indefinida.

Lectura del manifiesto a las puertas del ayuntamiento de Xàtiva. / Perales Iborra

A las siete de la tarde partía la marcha desde el Jardí del Bes, encabezada por dos grandes pancartas, una con el lema “Escoles i instituts de la Costera per una educació pública de qualitat” y otra con “l’educació no es retalla”. Detrás, centenares de personas, provistas de pancartas y con pitos y cacerolas, han declamado varios cánticos a favor de la educación pública, de la lucha del profesorado y de las reivindicaciones que defienden en esta huelga indefinida: más recursos, infraestructuras adecuadas, un aumento del salario y más apoyo a la lengua propia, el valenciano. “Llorca, Ortí, la pública está ací”, han cantado, en alusión al presidente de la Generalitat y la consellera de Educació. Otros cánticos han sido “en valencià, pública i de qualitat” y “no ens rendim, seguim i resistim”.

Esta manifestación llegaba tras arrancar la huelga el pasado lunes con una concentración de docentes en la estación del tren de Xàtiva, desde donde se desplazaron a València para participar en la multitudinaria manifestación que llenó las calles de la capital valenciana. El martes realizaron una ruta por los centros educativos de Xàtiva y ayer miércoles llevaron a cabo un piquete informativo y reivindicativo en el IES Josep de Ribera.

Participantes en la marcha por la educación pública en Xàtiva, este jueves. / Perales Iborra

La manifestación de este jueves, cuarto día de huelga, ha estado protagonizada por los docentes y, sobre todo, por las familias, que se han unido a las reivindicaciones y han defendido los motivos del profesorado por la huelga. Miriam, madre de una niña alumna del Taquígraf Martí, mostraba su apoyo a la huelga afirmando que “es una lucha esencial por la educación de nuestros hijos”. Anna, con un hijo estudiando en el mismo colegio, añadía que “pensamos en el futuro de nuestros hijos porque lo que reclamamos son mejoras y pensamos que los recursos actuales en los centros son insuficientes”.

Jorge, padre de dos hijos estudiando en primaria e infantil en otro centro Xàtiva, también respaldaba a la huelga expresando la preocupación por el futuro de sus hijos. “Me preocupa su futuro. He visto como están las clases, las ratios, los recursos que tienen en la escuela pública y veo que se puede hacer mucho más. Como familias tenemos que estar unidos, estamos invirtiendo en la educación de nuestros hijos y sin educación no hay futuro”. “Estamos al lado del profesorado”, expresaba.

La falta de recursos en la escuela pública no solo afecta a colegios e instituto, también a las escuelas oficiales de idiomas. Mariola Aparicio, directora de la EOI de Xàtiva, apuntaba los recortes en estos centros. “Hemos sufrido recortes en grupos, en coordinaciones, hay mucha matrícula online” y denunciaba que “no hay una oferta adecuada de enseñanza de idiomas y consideramos muy importante estar hoy presentes aquí en esta manifestación y mañana en la de València”.

"Manifestación histórica"

La marcha ha recorrido toda la Albereda Jaume I hasta llegar a las puertas del ayuntamiento donde se ha leído un manifiesto. Ramir Moscardó, docente del IES Josep de Ribera y miembro de la Coordinadora d’Assemblees Docents de Xàtiva y la Costera, organizadora de estas acciones reivindicativas, ja destacado la multitudinaria marcha. “Es muy emotivo. Es una manifestación histórica en Xàtiva”, expresaba ante la multitud de asistentes. Moscardó ha criticado la propuesta de la conselleria en la mesa de negociación, una propuesta “bastante decepcionante”. El docente también ha criticado que el departamento autonómico ha obviado la reclamación del aumento del salario que piden, “es una broma de muy mal gusto”, defendiendo que ese punto, el del salario, no es el más importante para el profesorado, pero apuntando que es una reclamación de hace años y que es “dignidad profesional”. En el manifiesto, el profesorado ha evidenciado que en la propuesta de la conselleria “no hay garantías reales, ni fechas, ni presupuestos. No ponen los recursos encima de la mesa”. También han lamentado que la conselleria “utilice al alumnado”, afirmando que la huelga perjudica a los estudiantes y han expresado que “los docentes no vamos a dejarnos manipular, no vamos a perjudicar al alumnado”. Los manifestantes han expresado que la conselleria “intenta desmovilizar la huelga sin compromisos reales” y han defendido que “es necesario un acuerdo completo, concreto y con garantías antes de que acabe el mes de mayo”. Los organizadores han animado a acudir a la gran manifestación convocada este viernes en València.