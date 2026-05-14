La multitudinaria marcha de apoyo a las protestas educativas desborda las calles de Ontinyent
Cientos de personas se han sumado a la manifestación convocada este jueves en el centro de la ciudad por la Assamblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida
Cientos de personas se han sumado este jueves a la manifestación por la educación pública convocada en Ontinyent por la Assamblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida, a la que se han sumado numerosas familias y ciudadanos a título individual.
Una marea verde ha inundado las calles más céntricas de la ciudad en la gran marcha que ha partido a las 19 horas de la Plaça Santo Domingo, para recorrer la calle Martínez Valls hasta desembocar en la plaza Poeta Ausiàs March, donde los concentrados han proclamado diferentes soflamas a favor de la movilización en medio de un ambiente reivindicativo y festivo.
La manifestación, con un elevado nivel de participación, ha estado encabezada por la pancarta de la Asamblea de Docentes, tras los cuales ha marchado el grupo de dolçaines i tabaleterss, amenizando el recorrido. El segundo bloque lo ha abierto la batucada del CEIP Carmelo Ripoll y la pancarta de las Asociaciones de Familias de Alumnos, que han reivindicado mejoras en los centros tanto a nivel de recursos y de personal como de infraestructuras, y han criticado los "recortes" educativos. El tercer bloque ha dejado espacio para que se sumara la ciudadanía en general.
Una banda improvisada movilizada por los propios docentes vinculados a colectivos musicales ha cerrado la protesta en una jornada "tranquila y combativa" en el cuarto día de la huelga indefinida del profesorado valenciano.
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