Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero BurdeosAmbientazo Roig ArenaHuelga docentesVedette valencianaPablo AlboránIndumentaria fallera
instagramlinkedin

La multitudinaria marcha de apoyo a las protestas educativas desborda las calles de Ontinyent

Cientos de personas se han sumado a la manifestación convocada este jueves en el centro de la ciudad por la Assamblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida

Así ha sido la manifestación por la educación pública en Ontinyent

Así ha sido la manifestación por la educación pública en Ontinyent

Levante-EMV/Compromís per Aielo de Malferit

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Ontinyent

Cientos de personas se han sumado este jueves a la manifestación por la educación pública convocada en Ontinyent por la Assamblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida, a la que se han sumado numerosas familias y ciudadanos a título individual.

Una marea verde ha inundado las calles más céntricas de la ciudad en la gran marcha que ha partido a las 19 horas de la Plaça Santo Domingo, para recorrer la calle Martínez Valls hasta desembocar en la plaza Poeta Ausiàs March, donde los concentrados han proclamado diferentes soflamas a favor de la movilización en medio de un ambiente reivindicativo y festivo.

La manifestación, con un elevado nivel de participación, ha estado encabezada por la pancarta de la Asamblea de Docentes, tras los cuales ha marchado el grupo de dolçaines i tabaleterss, amenizando el recorrido. El segundo bloque lo ha abierto la batucada del CEIP Carmelo Ripoll y la pancarta de las Asociaciones de Familias de Alumnos, que han reivindicado mejoras en los centros tanto a nivel de recursos y de personal como de infraestructuras, y han criticado los "recortes" educativos. El tercer bloque ha dejado espacio para que se sumara la ciudadanía en general.

Noticias relacionadas

Una banda improvisada movilizada por los propios docentes vinculados a colectivos musicales ha cerrado la protesta en una jornada "tranquila y combativa" en el cuarto día de la huelga indefinida del profesorado valenciano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
  2. Así es el crucero confinado por norovirus en Burdeos: 'Para tener unas vacaciones perfectas
  3. Las importaciones de patatas de Francia, Egipto e Israel paralizan las compras en el campo valenciano
  4. El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
  5. Llorca se abre a negociar 'todas' las peticiones de los docentes pero relega la subida salarial: 'Atendamos lo importante
  6. La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
  7. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  8. La huelga de profesores llega al comité del PP y el partido abordará el conflicto con sus alcaldes y portavoces

La multitudinaria marcha de apoyo a las protestas educativas desborda las calles de Ontinyent

La multitudinaria marcha de apoyo a las protestas educativas desborda las calles de Ontinyent

Más de un millar de personas marchan en Xàtiva por la educación pública

Más de un millar de personas marchan en Xàtiva por la educación pública

Marcha por la educación pública en Xàtiva

Nadín Ferrando, Reina de la Fira d'Agost 2026: "Representar a Xàtiva es un sueño y un orgullo"

Nadín Ferrando, Reina de la Fira d'Agost 2026: "Representar a Xàtiva es un sueño y un orgullo"

Ayudemos a Zeraus: la protectora Spax organiza una rifa solidaria para tratar al cachorro abandonado

La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

Ontinyent pierde 628.000 euros de fondos europeos para espacios deportivos al no poder cumplir los plazos

Ontinyent pierde 628.000 euros de fondos europeos para espacios deportivos al no poder cumplir los plazos

La Diputación inicia en Ontinyent la ruta de la muestra de Vidal Corella que retrata la Valencia de posguerra

La Diputación inicia en Ontinyent la ruta de la muestra de Vidal Corella que retrata la Valencia de posguerra
Tracking Pixel Contents