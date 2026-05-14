Nadín Ferrando, Reina de la Fira d'Agost 2026: "Representar a Xàtiva es un sueño y un orgullo"

La reina de la Fira d'Agost de 2026 de Xàtiva ya tiene nombre y rostro. Se llama Nadín Ferrando López, tiene 23 años, ha estudiado Magisterio en Educación Infantil y actualmente se encuentra preparando oposiciones.

Nadín ha recibido la llamada del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, poco después de las 18.30 horas de este jueves, una vez se ha dado a conocer el veredicto del jurado encargado de elegir a la aspirante más capacitada para ocupar el cargo de máxima representante de las fiestas en la ciudad.

Quince minutos después de la esperada noticia, Ferrando ha atendido a Levante-EMV, todavía muy emocionada, mientras festejaba la buena nueva con sus amigos y su familia, en medio de un gran barullo. "Me he llevado mucha alegría, me temblaba todo el cuerpo", relataba la experiencia a este diario.

La Reina de la Fira de 2026 se encontraba en su casa, rodeada de su familia y de la gente que más quiere, cuando ha sonado el teléfono. "No me lo esperaba. Al final, en la evaluación te conocen de forma muy superficial y deciden con eso. Estoy muy contenta", declara Nadín, para quien ocupar el cargo de Reina era un "sueño" en casa compartido con los suyos desde hace un tiempo. "Me considero una persona que quiere mucho a su ciudad, que la siente como su casa y representarla es un orgullo para mí", ha incidido. Para ella, la Fira supone "reencontrarse con las personas y disfrutar de la gente".

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Nadín compagina la preparación de las oposiciones como maestra -se sacó el título con la especialidad de pedagogía terapéutica- con el trabajo en un comedor escolar. Entre sus aficiones destaca el mundo del maquillaje.