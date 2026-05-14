Ontinyent pierde 628.000 euros de fondos europeos para espacios deportivos al no poder cumplir los plazos

Como ya le ocurrió a Xàtiva con la millonaria subvención europea que debía servir para financiar la reforma del ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ontinyent también ha visto esfumarse los 627.943 euros que se le habían concedido en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia para desplegar el proyecto del nuevo Centre d'Esports i Natura-Turisme Esportiu Sostenible (Centes). El motivo: la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados para la ejecución de la inversión.

Así lo ha desvelado este jueves el grupo municipal Compromís per Ontinyent en una rueda de prensa a partir de los informes técnicos de la liquidación del presupuesto municipal de 2025. El portavoz de la formación, Nico Calabuig, ha reclamado a Jorge Rodríguez que "explique con detalle la situación" y ha pedido "más gestión y más liderazgo político para mejorar las infraestructuras deportivas locales". El regidor considera "muy grave" una pérdida de recursos que, asegura, "no se ha explicado de forma clara y transparente a la ciudadanía".

"Ens Uneix presume constantemente de su capacidad para captar y gestionar subvenciones otras administraciones como punto fuerte de la gestión de su gobierno. Pero, como vemos, la realidad es bastante diferente, con la pérdida de dinero que ya estaba concedido", asegura Calabuig. "Ontinyent merece más, y la ciudadanía tiene derecho a saber por qué se ha devuelto este dinero, en qué situación ha quedado el proyecto, y en qué punto se encuentran realmente las inversiones previstas para el mundo del deporte en nuestra ciudad”, apostilla el portavoz de Compromís.

Criterios técnicos y ahorro de intereses

Por su parte, el Ayuntamiento de Ontinyent ha explicado que renunció, "forzadamente y con criterios técnicos de ahorro de intereses", a la subvención por "la imposibilidad de ejecución del proyecto". Según remarcan fuentes municipales, la renuncia evitó que la cifra de intereses a devolver aumentara, al ser imposible cumplir con los plazos marcados por la UE, como ya ha venido denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias.

El consistorio ontinyentí cifra en 172.000 euros la cantidad a la que ha renunciado en contra de su voluntad, una cifra que contraponen con los importes de fondos europeos que han perdido otras ciudades como Xàtiva (2,5 millones); Cartagena (1,6 millones); Sagunt (4 millones); Elx (12 millones) o València (22 millones).

Las mismas fuentes sostienen que, un mes antes de esta renuncia forzada, la propia Unión Europea había ingresado 455.000 euros al Ayuntamiento de Ontinyent, "por el alto grado de ejecución y justificación de los proyectos europeos llevados a cabo en la ciudad". Esa cantidad deberá ser retornada.

El proyecto del Centes en el polideportivo municipal -que recabó la mayor puntuación de entre las más de 1.500 propuestas que se presentaron a la convocatoria de ayudas del Consejo Superior de Deportes (CSD) para financiar programas de mejora y optimización de espacios deportivos, con cargo a los fondos europeos- tiene un coste global de 1,6 millones de euros. Desde Ens Uneix acusan a Compromís de "obviar una parte fundamental" para entender la actuación: el millón de euros de la parte central de la misma se ejecutará a través de una subvención de la Diputación de València. "Esta subvención, tan importante para el deporte y desarrollo de nuestra ciudad, no recibió el apoyo favorable de Compromís en la Diputación de València, como tampoco han votado favorablemente a tantas otras subvenciones que ya superan los 18,7 millones de euros, y que han llegado durante esta legislatura desde la Diputación de València", ahondan desde el ejecutivo local.

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"El Gobierno de Ontinyent lamenta que partidos políticos con un escaso peso gubernamental en municipios de tamaño medio y grande, no tengan en cuenta los requisitos administrativos y los plazos tan agresivos que impone la UE a los consistorios, no prioricen los intereses de la ciudadanía y se manifiesten públicamente en contra de las reivindicaciones de la FEMP y de ayuntamientos como Ontinyent, Xàtiva, Elx o Sagunt", remachan.