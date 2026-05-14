La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

La protectora de animales Spax de Xàtiva ha iniciado una rifa solidaria para recaudar dinero para sufragar los gastos de los tratamientos que necesita "Zeraus", el cachorro que el mes pasado fue abandonado frente a sus instalaciones en la capital de la Costera. Cada donativo supone un dispendio de dos euros y el ganador del sorteo recibirá un cuadro del pintor Vicent Giner, nacido en Castellón pero con fuertes lazos con Xàtiva, que falleció en 2021. Desde la protectora confirman que la iniciativa ha nacido de dos ciudadanos setabenses que prefieren mantener el anonimato: "De forma conjunta con nuestra entidad han sumado esfuerzos para hacer 1000 papeletas que se serán puestos a la venta en distintos puntos de la ciudad".

"Desde Spax queremos agradecer encarecidamente la ayuda recibida por estas dos personas. Y también les damos las gracias Gráficas Tormo y ADN Canino, por asumir el diseño, impresión y patrocinio de la iniciativa, ideada para ayudarnos en esta recaudación de fondos para el tratamiento veterinario de Zeraus. Iniciativas como esta, ayudan muchísimo a nuestra asociación".

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"Zeraus" fue ababdonado con dos meses de edad y graves dificultades para caminar frente a la protectora Spax. Desgraciadamente, no es el primer caso de este tipo que registra en el municipio.