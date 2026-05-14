Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero BurdeosAmbientazo Roig ArenaHuelga docentesVedette valencianaPablo AlboránIndumentaria fallera
instagramlinkedin

La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

Dos ciudadanos anónimos y varias empresas colaboran para recaudar fondos

Ayudemos a Zeraus: la protectora Spax organiza una rifa solidaria para tratar al cachorro abandonado

Ayudemos a Zeraus: la protectora Spax organiza una rifa solidaria para tratar al cachorro abandonado

Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Xàtiva

La protectora de animales Spax de Xàtiva ha iniciado una rifa solidaria para recaudar dinero para sufragar los gastos de los tratamientos que necesita "Zeraus", el cachorro que el mes pasado fue abandonado frente a sus instalaciones en la capital de la Costera. Cada donativo supone un dispendio de dos euros y el ganador del sorteo recibirá un cuadro del pintor Vicent Giner, nacido en Castellón pero con fuertes lazos con Xàtiva, que falleció en 2021. Desde la protectora confirman que la iniciativa ha nacido de dos ciudadanos setabenses que prefieren mantener el anonimato: "De forma conjunta con nuestra entidad han sumado esfuerzos para hacer 1000 papeletas que se serán puestos a la venta en distintos puntos de la ciudad".

"Desde Spax queremos agradecer encarecidamente la ayuda recibida por estas dos personas. Y también les damos las gracias Gráficas Tormo y ADN Canino, por asumir el diseño, impresión y patrocinio de la iniciativa, ideada para ayudarnos en esta recaudación de fondos para el tratamiento veterinario de Zeraus. Iniciativas como esta, ayudan muchísimo a nuestra asociación".

Noticias relacionadas

"Zeraus" fue ababdonado con dos meses de edad y graves dificultades para caminar frente a la protectora Spax. Desgraciadamente, no es el primer caso de este tipo que registra en el municipio.

Instrucciones sobre la rifa para costear los tratamientos del cachorro publicadas por la protectora Spax de Xátiva.

Instrucciones sobre la rifa para costear los tratamientos del cachorro publicadas por la protectora Spax de Xátiva. / Levante-EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
  2. Así es el crucero confinado por norovirus en Burdeos: 'Para tener unas vacaciones perfectas
  3. Las importaciones de patatas de Francia, Egipto e Israel paralizan las compras en el campo valenciano
  4. El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
  5. Llorca se abre a negociar 'todas' las peticiones de los docentes pero relega la subida salarial: 'Atendamos lo importante
  6. La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
  7. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  8. La huelga de profesores llega al comité del PP y el partido abordará el conflicto con sus alcaldes y portavoces

Ayudemos a Zeraus: la protectora Spax organiza una rifa solidaria para tratar al cachorro abandonado

La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

La protectora Spax organiza una rifa para tratar a "Zeraus": el cachorro al que abandonaron frente a sus instalaciones

Ontinyent pierde 628.000 euros de fondos europeos para espacios deportivos al no poder cumplir los plazos

Ontinyent pierde 628.000 euros de fondos europeos para espacios deportivos al no poder cumplir los plazos

La Diputación inicia en Ontinyent la ruta de la muestra de Vidal Corella que retrata la Valencia de posguerra

La Diputación inicia en Ontinyent la ruta de la muestra de Vidal Corella que retrata la Valencia de posguerra

El centro budista de Ontinyent celebra su 40 aniversario en plena expansión con la mudanza a una nueva sede

El centro budista de Ontinyent celebra su 40 aniversario en plena expansión con la mudanza a una nueva sede

La Diputació destina más de 124.000 euros para prevención de incendios y gestión forestal en Enguera

La Diputació destina más de 124.000 euros para prevención de incendios y gestión forestal en Enguera

Vicentet, Pura de Barxeta, Juan el rector: las víctimas del franquismo que el Gobierno ha declarado inocentes

Irrumpen en el Molí Descals de Ontinyent tras romper la puerta del edificio municipal del siglo XV

Irrumpen en el Molí Descals de Ontinyent tras romper la puerta del edificio municipal del siglo XV
Tracking Pixel Contents